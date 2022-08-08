DP'li Enginyurt'tan televizyon programındaki darp olayına ilişkin özür açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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DP'li Enginyurt'tan televizyon programındaki darp olayına ilişkin özür açıklaması Açıklaması

08.08.2022 20:33
DP'li Enginyurt'tan televizyon programındaki darp olayına ilişkin özür açıklaması Açıklaması

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, gazeteci Latif Şimşek ile arasında, televizyon programında çıkan tartışma üzerine yaşanan darp olayına ilişkin özür diledi.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, gazeteci Latif Şimşek ile arasında, televizyon programında çıkan tartışma üzerine yaşanan darp olayına ilişkin özür diledi.

Enginyurt, yaptığı yazılı açıklamada, 6 Ağustos'ta katıldığı televizyon programında, milletvekilliği ve taşıdığı siyasi sorumluluk gereği göstermesi gereken dikkati ve özeni göstermediğini ve itidal dışı davranışta bulunduğunu belirtti.

Sert tepkisinden dolayı, programın reklam arasında yaşanan ve hiçbir şekilde onaylamadığı olayların, şahsını, DP camiasını ve kamuoyunu rahatsız ettiğini vurgulayan Enginyurt şunları kaydetti:

"Bu vesileyle ifade etmek isterim ki siyasi sıfat ve sorumluluklarımıza denk katılımcıların bulunmadığı TV programlarına katılmam en büyük hatam olmuştur. Ayrıca kamuoyunda bilgi kirliliği yaratmak için şahsımla illiyet bağı kurdurulmaya çalışılan ne resmi ne de gayriresmi bir korumam bulunmamaktadır. İstenmeyen görüntüler sebebiyle, DP Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekili olarak Türk milletinden, kamuoyundan ve mesleğini layıkıyla yerine getiren basın camiasından özür diliyorum."

YORUMLAR
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DP'li Cemal Enginyurt ve koruması tarafından darbedilen gazeteci Latif Şimşek: Böyle bir şeyi ilk defa yaşadım DP'li Cemal Enginyurt ve koruması tarafından darbedilen gazeteci Latif Şimşek: Böyle bir şeyi ilk defa yaşadım GAZETECİ LATİF ŞİMŞEK'İ DARBEDEN ŞÜPHELİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI GAZETECİ LATİF ŞİMŞEK'İ DARBEDEN ŞÜPHELİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Kaynak: AA

Cemal Enginyurt, Demokrat Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika DP'li Enginyurt'tan televizyon programındaki darp olayına ilişkin özür açıklaması Açıklaması - Son Dakika

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