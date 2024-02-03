Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Yerel Seçimlerin Hayırlara Vesile Olmasını Diledi

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Her memleketin sadece belediye hizmetlerini yapacak insanlara değil, şehremini olarak cesur, çelebi, gövdesini bu memleketin meselelerinin altına koyacak yürekli insanlara ihtiyacı var." dedi.
Uysal, Yomra ilçesindeki bir otelde düzenlenen ilçe belediye başkan adayları tanıtım töreninde, yerel seçimlerin hayırlara vesile olmasını diledi.
Seçimde partisine destek isteyen Uysal, "Her memleketin sadece belediye hizmetlerini yapacak insanlara değil, şehremini olarak cesur, çelebi, gövdesini bu memleketin meselelerinin altına koyacak yürekli insanlara ihtiyacı var. Nerede olursa olsun bir büyük geçmişin içinden gelerek bu yüreği koymuş insanlarız. Kıt kanaat imkanlarla bu ülkenin büyük sıçrama hamlelerinin altında imzası olan iradenin sahipleri insanlarız. Şuna eminiz, bugün Türkiye daha fazlasını yapabilir. Çünkü dün yaptı, Allah'ın izniyle bugün de yarın da yapacaktır." diye konuştu.
Uysal, milletin mukaddesatını ortak değer bildiklerinin altını çizerek, bunu hiçbir zaman siyasi alanda bir rekabet meselesi haline getirmediklerini ve getirmeyeceklerini ifade etti.
Türkiye'nin üstesinden gelemeyeceği bir dert olmadığını vurgulayan Uysal, "Yeter ki bu büyük ülkenin büyüklüğüne denk bir siyasi akılla yarınlarını arayabilelim. Cumhuriyet kurulduğu andan itibaren bu bayrağı çok şükür bizim geleneğimiz taşımış. İktidar olmuşuz, muhalefet olmuşuz. Bunca yıl geçmiş yine alnımız ak, başımız dik bir şekilde buralarda milletimizin huzurundayız, tüm Türkiye sathında milletin huzurundayız." dedi.
Uysal, seçimlerin sadece bir parti meselesi olmadığına değinerek, "Doğru insanlarla beraber bu yolda, bu mücadeleyi verebilmek memleketin hizmetinde olabilme meselesi. Bizim güzel bir şiarımız var, hayra anahtar eli olmak, şerre kilit olmak. İşte bu maksatla yerel seçimin de hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.
Program, Yomra Belediye Başkan adayı İbrahim Sağıroğlu, Beşikdüzü Belediye Başkan adayı Ramis Uzun, Şalpazarı Belediye Başkan adayı Metin Günay ve Köprübaşı Belediye Başkan adayı Mehmet Avcı'nın katılımcıları selamlamasıyla sona erdi.
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