Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, yerel seçimlerde adaylarının kazanması için çalışıyor - Son Dakika
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Politika

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, yerel seçimlerde adaylarının kazanması için çalışıyor

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, yerel seçimlerde adaylarının kazanması için çalışıyor

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Isparta'nın Eğirdir ilçesinde partisinin seçim ofisinin açılışına katıldı. Uysal, tüm güçleriyle çalışarak aday çıkardıkları yerlerde kazanmak istediklerini belirterek, ülkenin genelindeki kutuplaşmanın yerelde aksettiğini görüyoruz dedi.

29.02.2024 17:31  Güncelleme: 17:34
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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Demokrat Parti'nin adaylarının kazanması için çalışıyoruz. Ülkenin genelindeki kutuplaşmanın yerelde aksettiğini görüyoruz." dedi.

Uysal, Isparta'nın Eğirdir ilçesinde partisinin seçim ofisinin açılışına katıldı. Seçim ofisinin hayırlı olmasını dileyen Uysal, Eğirdir Belediye Başkan adayı Ömer Şengül'ü tebrik etti.

Uysal, AA muhabirine, tüm güçleriyle çalışarak aday çıkardıkları yerlerde kazanmak istediklerini belirterek, "Demokrat Parti'nin adaylarının kazanması için çalışıyoruz. Ülkenin genelindeki kutuplaşmanın yerelde aksettiğini görüyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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