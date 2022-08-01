DBP'li Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin rapor, TBMM Genel Kurul gündemine sunuldu - Son Dakika
Üye Girişi

DBP'li Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin rapor, TBMM Genel Kurul gündemine sunuldu

01.08.2022 11:24
DBP'li Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin rapor, TBMM Genel Kurul gündemine sunuldu

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin rapor, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurul gündemine sunuldu.

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin rapor, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurul gündemine sunuldu.

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, İstanbul'daki izinsiz gösteride polise yumruklu saldırıda bulunan DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar vermişti. Anayasa ve Adalet Komisyonlarından oluşan Karma Komisyon Toplantısı'nda, 5 dosya ile ilgili dokunulmazlığının kaldırılması kararı alındı ve Aydeniz hakkındaki komisyon raporu, HDP ve CHP'nin muhalefet şerhleri ile birlikte TBMM Genel Kurul gündemine sunuldu.

Öte yandan, Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında düzenlenen, 3/912 esas numaralı "görevi yaptırmamak için direnme" iddiasına ilişkin olarak düzenlenen, 3/1368 esas numaralı "görevi yaptırmamak için direnme" iddiasına ilişkin olarak düzenlenen, 3/1422 esas numaralı "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine zincirleme bir şekilde katılma, zincirleme bir şekilde terör örgütü propagandası yapma, kamu görevlisine görevinden dolayı zincirleme bir şekilde alenen hakaret, görevi yaptırmamak için zincirleme bir şekilde direnme" iddiasına ilişkin olarak düzenlenen, 3/1693 esas numaralı "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine katılma, toplantı ve gösteri yürüyüşünde görevlendirilenlerin görevlerini yapmalarına engel olma, kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" iddiasına ilişkin olarak düzenlenen, 3/1965 esas numaralı "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılarak ihtara ve zor kullanmaya rağmen dağılmamakta ısrar etme, birden fazla kişi ile birlikte görevi yaptırmamak için direnme" iddiasına ilişkin olarak düzenlenen 5 adet yasama dokunulmazlığı dosyası ve ekleri ile 3'üncü Hazırlık Komisyonunun söz konusu fezlekelere ilişkin sunmuş olduğu raporlardan oluşuyor. - ANKARA

YORUMLAR
500
Diyarbakır Valisi Su'dan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Cemevi'ne ziyaret Diyarbakır Valisi Su'dan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Cemevi'ne ziyaret
Kaynak: İHA

Milletvekili, Diyarbakır, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika DBP'li Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin rapor, TBMM Genel Kurul gündemine sunuldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:50 AK Partili Külünk, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi: Devlete hesap vermek zorunda
16:29 Sevilla'ya transfer olan Marcao basın toplantısında ağladı! Futbolcuyu "İdolün kim?" sorusu duygulandırdı
16:29 ABD'de akılalmaz olay! Marketten aldığı cipsten yılan fırladı
16:22 ABD'de köpek gezdirmeye çıkan kadına sokak ortasında tecavüz edildi!
16:15 Bakan Soylu cemevlerine yönelik saldırıları "Eski Türkiye'nin ayak izi" olarak duyurdu: "Planlı provokasyon" en ağır şekilde cezalandırılacaktır
15:55 CHP'li Engin Altay, canlı yayında açıkladı: Gönüllerdeki aday falan değil, düz söylüyorum adayımız "Bay Kemal"
15:52 Kendisini "mehdi" ilan eden radyocu Tuncer Çiftçi'den, hem uzun namlulu silahlarla hem de kandırdığı kadınlarla skandal video
15:52 Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk yaşandı! 3. eleme turunda VAR kullanılacak
15:29 Aston Martin, emekli olan Vettel'in yerine Alonso ile anlaştı
15:28 Kılıçdaroğlu'ndan "sağlıkta şiddet" tepkisi: Bundan sonra olacak tüm negatif olayların sorumlusu AK Parti ve MHP'dir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 17:27:17. #1.12#
SON DAKİKA: DBP'li Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin rapor, TBMM Genel Kurul gündemine sunuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement