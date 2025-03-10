Deniz Baykal'a kurulan komplonun kilit ismi yıllar sonra yakalandı - Son Dakika
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Politika

Deniz Baykal'a kurulan komplonun kilit ismi yıllar sonra yakalandı

Deniz Baykal\'a kurulan komplonun kilit ismi yıllar sonra yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile bazı siyasetçilere müstehcen içerikli görüntülerini yayan şahsın yakalandığını açıkladı. Şahsın eski istihbaratçı emniyet amiri olduğu öğrenildi.

10.03.2025 20:36
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CHP eski Genel Başkanı Merhum Deniz Baykal ile bazı siyasetçilere ve Milletvekillerine ait olduğu iddia edilen müstehcen içerikli görüntülerin internet üzerinden yayınlanması,

??Ses ve görüntülerinin kayda alınması,

??Telefonlarının usulsüz dinlenmesi soruşturmalarında adı geçen,

??Resmi Belgede Sahtecilik ve

??Görevi Kötüye Kullanma suçundan aranan,

?? FETÖ'nün kripto haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı ve

??FETÖ'yeÜye olmak suçlarından 3 ayrı aranma kaydı olduğu tespit edilen,

2008-2014 yılları arasında İstihbarat Daire Başkanlığında görevli olan ve Emniyet Amiri iken 2016 yılında ihraç edilen;

Ü.Y. isimli şüpheli, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlükleriyle koordineli olarak yapılan çalışmalar sonucudüzenlenen operasyonla evinde saklandığı gizli bölmede yakalandı.

Ankara Valimizi, operasyonu koordine eden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum. ????

FETÖ'cüleri tek tek yakalayacağız?

Son Dakika

Son Dakika Politika Deniz Baykal'a kurulan komplonun kilit ismi yıllar sonra yakalandı - Son Dakika

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