Denizli AK Parti'de 8. Olağan Kongre Süreci ilçelerden başlıyor - Son Dakika
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Politika

Denizli AK Parti'de 8. Olağan Kongre Süreci ilçelerden başlıyor

Denizli AK Parti\'de 8. Olağan Kongre Süreci ilçelerden başlıyor

DENİZLİ(İHA) – AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, 8. Olağan Kongre sürecinin ilçe kongreleriyle 12 Ekim'de Sarayköy ilçesinden başlayacağını duyurdu.

06.10.2024 13:03
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DENİZLİ(İHA) – AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, 8. Olağan Kongre sürecinin ilçe kongreleriyle 12 Ekim'de Sarayköy ilçesinden başlayacağını duyurdu.

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, ilçe ziyaretleri çerçevesinde AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı, Denizli İl Koordinatörü Aydın Milletvekili Ömer Özmen ile Çardak, Bozkurt, Çivril, Kale, Beyağaç, Serinhisar ve Acıpayam ilçelerini ziyaret etti. Başkan Güngör, kongre takviminin 12 Ekim Cumartesi günü saat 14: 00'da Sarayköy ilçesinden başlatılacağını duyurdu.

Başkan Güngör, "Kongrelerimiz şimdiden Denizlimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti Denizli Teşkilatımız birlik beraberlik ve kardeşlikle yoluna devam edecek. Durmak yok yola devam" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Denizli AK Parti'de 8. Olağan Kongre Süreci ilçelerden başlıyor - Son Dakika

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