Denizli Belediye Başkanları Derneği Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan\'ı Ziyaret Etti

Politika

Denizli Belediye Başkanları Derneği (DBBD) yönetimi, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan'a yeni dönemde hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında Başkan Arslan'ı tebrik eden dernek yönetimi, çalışmalarında başarılar diledi.

Gerçekleşen ziyarette DBBD Başkanı Tuncer Tunçbilek, 2. Başkan İsmail Yarımca, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Akçay ve Abdulkadir Uslu, Acıpayam İlçe Temsilcisi Ramazan Kırcalı, Sanat Danışmanı Ercan Öztürk ve Çameli Temsilcisi Cengiz Yılmaz yer aldı. Ziyaret esnasında Başkan Arslan'a bir plaket takdim edilerek yeni dönemde başarılar dilendi. Ziyaretin sonunda toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirilerek bu anlamlı an ölümsüzleştirildi. - DENİZLİ