Denizli Berberler Odası yeni yönetimini belirliyorö - Son Dakika

Denizli Berberler Odası'nın olağan seçimli genel kurulu, 16 Şubat'ta gerçekleşecek. Seçimlerde mevcut Başkan İdris Ağılönü ile geçtiğimiz dönem 1 oyla kaybeden Yakup Güleç bu yılda başkanlık için yarışacak.

Denizli Berberler Odası Başkanı İdris Ağılönü, 16 Şubat 2022 Çarşamba günü gerçekleştirilecek oda seçimi öncesinde basın mensuplarıyla birlikte bir araya geldi. Yeni dönemde tekrardan aday olduğunu ve karşısında sadece aday olarak geçtiğimiz dönem 1 oyla kaybeden Yakup Güleç'le birlikte yarışacağını söyleyen Başkan Ağılönü; "22 Yıldır başkanlığa devam ediyorum. Odamızın gelir ve giderleri şeffaf bir şekilde açıktır. Birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızla beraber 1495 kişi oy kullanacak. Yeni seçimimiz tüm üyelerimize şimdiden hayırlı olmasını dilerim" dedi. - DENİZLİ