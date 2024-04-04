Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu Göreve Başladı

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından mazbatasını alan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, görevi önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'dan devir aldı.
Denizli'de 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerini kazanan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun görevi devir alması dolayısıyla tören düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen devir teslim törenine, CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve eşi Nilgün Çavuşoğlu, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Belediye binası önünde toplanan binlerce vatandaş tarafından coşkuyla karşılanan Başkan Çavuşoğlu, başkanlık makamında Zolan'a çiçek takdim etti.
Seçim sonuçlarının hayırlı uğurlu olmasını dileyen Zolan, "Çok güzel hizmetler yapmanız için dua ediyorum. Denizli'miz bugünden, bugünkü konumundan daha ileri gitsin, daha güzel gitsin, çok eserler kazansın. Başarılar diliyorum" dedi.
"Her renkten dostumuzun uzlaşısı ile bugün buradayız"
Başkan Çavuşoğlu ise güzel ev sahipliği için teşekkür ederek, "Gerçekten keyifli, güzel bir mücadele oldu. Tabi bu mücadele sonunda gönül istiyor ki herkes kazansın ama sonuçta öyle bir şansımız yok. Ama Denizli'nin kazandığına eminiz. Bundan sonraki süreçte de emin olun hem bilginizden, hem birikiminizden ve deneyimlerinizden her zaman faydalanacağız. Denizli halkının takdiriyle, bizim Denizli ittifakı dediğimiz her renkten dostumuzun uzlaşısı ile bugün buradayız. Buraya gelmemiz, sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil, tüm renklerin bir araya getirdiği güzel bir birlikteliğin sonucunda bugün beraberiz. 13 sene bu şehre güzel bir hizmet verdiniz, bu anlamda gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra biz de umarız ki elimizden bir taş koymak gelir. İhtiyaçları karşılayalım, insanların gönlüne sevgiyi inşa edelim, tarımda, turizmde, hayvancılıkta bu memleketin kalkınması noktasında biz de katkı koyalım istiyoruz. Onun için de böyle bir yolculuğa çıktık."
"Kimsenin şüphesi olmasın"
Basın mensuplarına da teşekkür eden Başkan Çavuşoğlu, "Umarız şehrimiz için hayırlısı neyse o olur' dedik. Bundan sonra da elimizden geleni de yapacağımıza hiçbir dostumuzun şüphesi olmasın. Şehrin birliği, beraberliği, dostluğu ve kardeşliği anlamında daha yüksek seviyelere çıkaracağız. O anlamda da bir sıkıntımız yok. Sizin eserlerinize hem sahip çıkacağız, hem de üstüne koymak için de gerekli mücadeleyi vereceğiz" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi mührünü teslim alan Başkan Çavuşoğlu Zolan'ı belediye binasından uğurladı. - DENİZLİ
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