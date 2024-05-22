Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Muhtarlarla Buluştu

Politika

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu merkezde görev yapan muhtarlarla buluştu. Mahalle muhtarlarıyla konuşan Çavuşoğlu, "Sizler mahallelerimizde bizim gözümüz kulağımız olacaksınız" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Merkezefendi ve Pamukkale ilçesinde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen buluşmada Başkan Çavuşoğlu'na Başkanvekili Ali Marım ile Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Bünyamin Ağar eşlik etti. İlk olarak Merkezefendili muhtarları ağırlayan Başkan Çavuşoğlu daha sonra Pamukkale ilçesinde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. Başkan Çavuşoğlu yaptığı konuşmada artık seçim sürecinin tamamlandığını, bundan sonra Denizli'ye hep birlikte hizmet ederek sorunların çözümü için birlikte çalışacaklarını söyledi. Mahallelerin sorunlarında ilk ulaşacakları kişilerin muhtarlar olduğunu belirten Başkan Çavuşoğlu, "Sizler mahallelerimizde bizim gözümüz kulağımız olacaksınız. Sorunların tespiti, çözümü, halkın bizlerden istekleri noktasında sizlerle beraber yol yürüyeceğiz. Bu yolculukta, Büyükşehir Belediyesi olarak bizim üzerimize düşen ne ise yerine getirmek için beraber çalışacağız" dedi.

Suya indirime dikkat çekti

Vatandaşların karşılaştığı sorunların çözümü içi çalışmalara hemen başladıklarını kaydeden Başkan Çavuşoğlu, "Halkımızın en çok şikayet ettiği konuların başında gelen su ücretleri ile ilgili indirime gittik. Birinci kademede yüzde 30, ikinci kademede yüzde 10 indirim gerçekleştirdik. 1 Haziran itibariyle bu indirim faturalara yansımaya başlayacak. Emeklilerimizle ilgili de 5 bin TL'lik ikramiye sözümüzü yerine getiriyoruz. Bu destekle sosyal dengeyi sağlamak istiyoruz. Bu amaçla bir yolculuğa çıktık. Yeni doğum yapan annelerle ilgili de sağlayacağımız destek konusunda başvuru sürecini başlattık" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ