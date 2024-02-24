Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan Babadağ\'ta Hemşehrileriyle Buluştu

Politika

Babadağ ilçesinde hemşehrileriyle kucaklaşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "İnşallah Babadağ'ımızın güzelliğine yakışır hizmet destanlarımızı devam ettireceğiz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ilçe ziyaretleri kapsamında Babadağ ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Zolan'ın ilk olarak Babadağ Esnaf Sanatkarlar Kredi Kooperatifi Başkanı Osman Kocaayan ve yönetimini ziyaretiyle başlayan programına eşi Berrin Zolan, önceki dönem AK Parti Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel, AK Parti Babadağ İlçe Başkanı Fatih Kocakurt ve beraberindekiler eşlik etti. Babadağ esnafı ile bir süre sohbet edip hayırlı işler dileyen Başkan Osman Zolan, vatandaşların istek ve önerilerini dinledi. Başkan Zolan daha sonra Babadağ Belediye Başkan Adayı Murat Kumral'ın Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışına katıldı.

Babadağ Denizli'nin bereket taşı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli'nin 2014 yılında büyükşehir statüsüne kavuşması ile birlikte resmi olarak Babadağ ilçesine hizmet götürmeye başladıklarını anlattı. 2014-2019 yılları arasında ilçede hizmet destanları yazdıklarını kaydeden Başkan Zolan, "Babadağ'da dokunmadık yer bırakmadık, el ele gönül gönüle vatandaşlarımızın taleplerini en üst seviyede yerine getirmeye özen gösterdik. Sayın bakanımız, milletvekillerimiz aynı güçle hizmetlere destek oldular" dedi. Babadağ ilçesini çok sevdiklerini ifade eden Başkan Zolan, "Babadağ sanayide, tekstilde istihdam ve ihracatta öncü bir ilçemiz. Babadağ Denizli'mizin bereket taşı. İnşallah Babadağ'ımızın güzelliğine yakışır hizmet destanlarımızı devam ettireceğiz" diye konuştu. - DENİZLİ