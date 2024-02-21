Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Baklan\'da hizmetleri anlattı

Politika

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Baklan ilçesinde vatandaşlarla ve Baklan Belediye Başkanı Gülsever ile el ele vererek ilçede birçok hizmet gerçekleştirdiklerini anlattı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ilçe ziyaretleri kapsamında Baklan'ı ziyaret ederek hemşehrileriyle bir araya geldi. Vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılanan Başkan Zolan'ın ilçe ziyaretine MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever, AK Parti ilçe teşkilatı ve beraberindekiler eşlik etti. İlk olarak AK Parti Baklan Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışına katılan Başkan Zolan, daha sonra ilçe merkezinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Bir süre Baklanlı hemşehrilerinin istek ve önerilerini dinleyen Başkan Osman Zolan, esnafa da hayırlı işler diledi. Başkan Osman Zolan, Denizli'nin büyükşehir olmasıyla birlikte, "Şehir merkezinde ne varsa ilçelerimizde de, köylerimizde de o olacak, kimsenin ayağı toza çamura değmeyecek" dediklerini hatırlattı.

"Sizlere hizmetkar olmaya geliyoruz"

Başkan Zolan, "Sizlere hizmetkar olmaya geliyoruz' dedik ve çok şükür dönüp geriye baktığımızda Baklan'ımızda ve Denizli'mizde hizmet destanları yazdık" ifadelerini kullandı. Baklan Belediye Başkanı Gülsever ile el ele vererek ilçede birçok hizmet gerçekleştirdiklerini anlatan Başkan Zolan, şöyle konuştu: "Baklan'ımız daha da güzel olacak. İnşallah bu güzellikleri hep beraber yaşamaya devam edeceğiz. Bizler vatan sevdalısıyız, millet sevdalıyız. Önemli olan vatanımızı, milletimizi daha güzel hale getirmek. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hep beraber o güzelliği inşa etmeye devam edeceğiz." - DENİZLİ