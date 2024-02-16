Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan Bozkurt'ta Yoğun İlgiyle Karşılandı - Son Dakika
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Politika

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan Bozkurt'ta Yoğun İlgiyle Karşılandı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan Bozkurt\'ta Yoğun İlgiyle Karşılandı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Bozkurt ilçesinde vatandaşlarla kucaklaşarak, yoğun ilgi ile karşılandı. Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarını anlatan Başkan Zolan, 'Birçok güzel işlerin altına birlikte imza attık. Yapılamaz, çözülemez denilen birçok işleri yaptık. Biz gerçek belediyecilik yaptık' dedi.

16.02.2024 16:00  Güncelleme: 16:04
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DENİZLİ(İHA) – Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Bozkurt ilçesinde vatandaşlarla kucaklaşarak, yoğun ilgi ile karşılandı. Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarını anlatan Başkan Zolan, "Birçok güzel işlerin altına birlikte imza attık. Yapılamaz, çözülemez denilen birçok işleri yaptık. Biz gerçek belediyecilik yaptık" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ilçe ziyaretleri kapsamında Bozkurt'u ziyaret ederek hemşehrileriyle kucaklaştı. Merkezde esnaf ve pazar yerini de ziyaret eden Başkan Osman Zolan'a AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Çardak Belediye Başkanı Hüsnü Yılmaz, AK Parti Bozkurt İlçe Başkanı Mehmet Mumcular eşlik etti. Bir süre vatandaşlarla sohbet edip hizmet ve yatırımları anlatan Başkan Osman Zolan, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ve sevgi gösterisiyle karşılandı. Başkan Zolan daha sonra AK Parti ve Cumhur İttifakı Bozkurt Belediye Başkan adayı Akif Bayar'ın Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Başkan Zolan, birlik ve beraberlik ruhu içerisinde aynı hedefe odaklanarak çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

"Ayinesi iştir, kişinin lafa bakılmaz"

Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarını anlatan Başkan Osman Zolan, "Biz bugüne kadar Bozkurt'ta, Denizli'mizde ve tüm ilçelerimizde birçok hizmetler yaptık. Ayinesi iştir, kişinin lafa bakılmaz. Birçok güzel işlerin altına birlikte imza attık. Yapılamaz, çözülemez denilen birçok işleri yaptık. Algı belediyeciliği, şov, gösteriş yapmadık. Kınayla boyayla uğraşmadık, olmamış işi olmuş gibi göstermedik, başkalarının yaptığı işe de sahip çıkmadık. Biz gerçek belediyecilik yaptık. Bozkurt'umuzun her mahallesine hiçbir ayrım yapmadan, o, bu, şu demeden çalıştık. Tüm Bozkurtlu hemşehrilerimiz bizim kardeşimizdir dedik ve hepsiyle kucaklaştık. İhtiyaçları en üst seviyede imkanlarımız dahilinde yapmak için gayret sarf ettik. El ele, kol kola vereceğiz, Bozkurt'umuzun ihtiyacı neyse, siz ne istiyorsanız, Allah'ım onu yapmayı bize nasip etsin. Bozkurt'umuz ister, biz yaparız" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan Bozkurt'ta Yoğun İlgiyle Karşılandı - Son Dakika

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