Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan Honaz'da Hemşehrileriyle Buluştu - Son Dakika
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Politika

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan Honaz'da Hemşehrileriyle Buluştu

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan Honaz\'da Hemşehrileriyle Buluştu

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Honaz ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla kucaklaştı. Başkan Zolan, Honaz'da ve tüm ilçelerde birlikte güzel işlere imza attıklarını belirterek, tüm hemşehrilerine teşekkür etti.

20.03.2024 14:44  Güncelleme: 14:47
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Honaz'da coşkuyla karşılanan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan Güzel karşılamalarından dolayı tüm hemşehrilerine teşekkür ederek, "Bugüne dek Honaz'da ve tüm ilçelerimizde birlikte nice güzel işlere imza attık, hizmet destanları yazdık. Yaparsak birlikte yaparız" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Honaz ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla kucaklaştı. Başkan Zolan'ın Honaz ilçesinin Kaklık Mahallesi ile başlayan ziyaretine Cumhur İttifakı Honaz Belediye Başkan Adayı Ali Semerci, AK Parti Honaz İlçe Başkanı Mustafa Arık ve beraberindekiler katıldı. Burada hemşehrileri ile sohbet eden Başkan Zolan, daha sonra Dereçiftlik ve Kocabaş Mahallesi'ni ziyaret etti. Gittiği her mahallede coşku içinde karşılanan Başkan Zolan vatandaşlarla kucaklaşıp esnafı ziyaret etti. Dereçiftlik Mahallesi'nde inşa edilen Ardıçlı Baba Cemevi ile Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisi'ni de ziyaret ederek bir süre incelemede bulunan Başkan Osman Zolan daha sonra Kocabaş Mahallesi'nde hemşehrileriyle bir araya geldi, pazaryeri esnafına ziyarette bulundu.

"19 ilçe, 616 mahallede hizmet destanları yazdık"

Denizli'nin 19 ilçesi 616 mahallesinde hizmet destanları yazdıklarını belirten Başkan Osman Zolan, güzel karşılamalarından dolayı tüm hemşehrilerine teşekkür etti. Denizli'yi ve Honaz'ı daha ileri ve güzele götürmek için hep beraber gayret ettiklerini vurgulayan Başkan Zolan, "Bugüne dek Honaz'da ve tüm ilçelerimizde birlikte nice güzel işlere imza attık. Yaparsak birlikte yaparız" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan Honaz'da Hemşehrileriyle Buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan Honaz'da Hemşehrileriyle Buluştu - Son Dakika
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