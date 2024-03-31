Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan oyunu kullandı

Politika

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Zolan, oyunu kullandı.

Merkezefendi ilçesindeki Hayırseverler Ortaokulu'na eşi Berrin ve kızı Ceyda ile gelen Zolan, 2012 numaralı sandıkta oy verdi.

Zolan, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Seçimlerin, demokrasinin vazgeçilmezi olduğunu ifade eden Zolan, "İnşallah çıkacak olan sonuçla kazanan Denizli ve ülkemiz olsun. Sonuçların 5 yıl boyunca yapılacak güzel hizmetlere vesile olmasını diliyorum. Herkesin birbirine saygılı olduğu, güzel bir ortamda demokrasinin gereği seçimler yapılıyor. Herhangi bir kimsenin tırnağına zarar bile gelmeden şu ana kadar seçimin devam ediyor olması benim için bir mutluluk." diye konuştu.