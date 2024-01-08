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Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, partililerce karşılandı - Son Dakika
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Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, partililerce karşılandı

AK Parti'den yeniden adaylığı açıklanan Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Zolan, İstanbul'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda kentteki partililer tarafından alkışlarla karşılandı. Zolan, yağmura rağmen kendisini karşılayan kalabalığa teşekkür ederek, Denizli'nin sorunlarını çözmek ve kenti daha ileriye taşımak için çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, partililerce karşılandı
08.01.2024 - 12:48,  Güncelleme: 12:56
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AK Parti'den yeniden adaylığı açıklanan Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Zolan, kentte partililerce karşılandı.

İstanbul'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimi için Denizli'de büyükşehir belediye başkanı adayı olarak açıklanan Osman Zolan'ın kente gelişi dolayısıyla partililer, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda toplandı.

Meydanda alkışlarla karşılanan Zolan, yağmura rağmen kendisini karşılayan kalabalığa seslendi.

Çalışanlara ve partililere teşekkür eden Zolan, "Denizli'nin sorunlarını en üst seviyede çözme ve kenti daha ileriye taşıma noktasında sizlerle el ele ve gönül gönüle çalışarak şehrimizi bugünkü güzel hale getirdik. Bana güç verdiniz, bana en güzel yol arkadaşlığı nasıl olur onu gösterdiniz. Biz kimseyi ayırt etmeden hizmet ettik. Nerede ne ihtiyaç varsa oraya koştuk ve çözmeye gayret gösterdik. Tek derdimiz bu şehre hizmet etmek ve vatandaşlarımızın yüzlerini güldürmek." diye konuştu.

Kaynak: AA
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