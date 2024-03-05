Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Denizli Dağ Arama Kurtarma Derneği Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Politika

Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Denizli Dağ Arama Kurtarma Derneği (DAK) arasında iş birliği ve yardımlaşma protokolü imzalandı. İmzalanan işbirliği protokolü ile Denizli Büyükşehir Belediyesi DAK'a yer tahsis edecek ve ortak çalışmalar yürütecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Denizli Dağ Arama Kurtarma Derneği (DAK) arasında ihtimal afet ve acil durumlarda iş birliği ve yardımlaşma yapılması, afet ve arama kurtarma konularında toplumun bilinçlendirilmesi, Denizli Dağ Arama Kurtarma Derneği (DAK) ile ortak çalışmalar yürütülmesi ve DAK yönetimine Bağbaşı Mahallesi'nde bulunan DESKİ Kentsel Arama Kurtarma ve İş Güvenliği Eğitim Parkuru'nda yer tahsis edilmesi konusunda protokol imzalandı. Denizli Büyükşehir Belediyesinde gerçekleştirilen imza törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Özer, Afet İşleri Dairesi Başkanı Ufuk Tarakçıoğlu, Denizli DAK temsilcisi Mustafa Etiman ve beraberindekiler katıldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, bugüne kadar DAK ve diğer arama kurtarma ekibi kuruluşlarla birlikte hareket ettiklerini söyleyerek, DAK'ın bugüne dek gösterdiği çalışmalar nedeniyle kendilerine teşekkür etti. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak muhtemel afet ve olumsuzluklara karşı başta Büyükşehir İtfaiye olmak üzere her daim sahada olduklarını ifade eden Başkan Osman Zolan, "Afetlerde tek başımıza hareket etmememiz mümkün değil. Ekibi genişletip, güçlendirmek gerekiyor. Sizler gibi gönüllü kardeşlerimizin olması çok kıymetli zaten bu işin gönülden yapılması daha da anlamlı. İnşallah bu yapmış olduğunuz işler birlikte olduğumuzda daha da güzelleşecek. İnsan hayatını kurtarmaya vesile olmak, dünyayı kurtarmak gibidir" diye konuştu.

"Bir ve beraberiz"

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Hatay'da birçok acıya tanıklık ettiklerini vurgulayan Başkan Osman Zolan, "Dileğimiz afet, deprem olmasın. Tedbir almakta fayda var. Bir fazla insanımızın imdadına yetişebilmek adına çalışmalar yapmayı arzuluyoruz. Bir ve beraberiz. Ne imkanımız varsa birlikte şehrimiz ve ülkemiz için seferber edeceğiz" dedi.

"Denizli'ye hizmet verdiğimiz için memnunuz"

Denizli DAK temsilcisi Mustafa Etiman, Denizli DAK hakkında bilgi vererek, çalışmaları hakkında kısa bir sunum gerçekleştirdi. Etiman, "Denizli'nin yetiştirdiği kişilerden oluşan bir arama kurtarma ekibiyiz. 80 kişilik gönüllü grubuyuz. Denizli'ye hizmet verdiğimiz için memnunuz. Denizli'mize hizmet etmek için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından işbirliği protokolü imzalandı. - DENİZLİ