Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli 18 Yaşında

Politika

İhtiyaç sahipleri ile hayırseverler arasında köprü görevini yürüten, 14 Şubat 2006 Sevgililer Günü'nde kurulan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli, 18 yaşına bastı. Sevgi Eli, 18 yıldır çaresizlerin çaresi, darda kalanların umudu olmaya devam ediyor.

Denizli'de ihtiyaç sahipleri ile hayırseverler arasında köprü görevini yürütmek üzere 14 Şubat 2006 Sevgililer Günü'nde kurulan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli, 18 yaşına bastı. Denizli Büyükşehir Belediyesinin en önemli sosyal sorumluluk projeleri arasında bulunan Sevgi Eli, 18 yıldır hayırseverlerden aldığı yardımlar ile Büyükşehir Belediyesinin desteklerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Denizli merkez ile birlikte tüm ilçelerde çaresizlerin imdadına koşan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli, kurulduğu ilk günden itibaren kimsesiz ve maddi durumu kötü vatandaşlar başta olmak üzere tüm ihtiyaç sahiplerine gıda, kıyafet ve ev eşyası gibi yardımlarda bulunuyor. Sevgi Eli Mağazası ile yuva kuracak çiftlere gelinlik ve damatlık başta olmak üzere her türlü desteği veren Sevgi Eli, her yaşa uygun giyim eşyaları ile muhtaç vatandaşların yanında oluyor. Ayrıca Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile de koordine olan Sevgi Eli, merkez ve ilçelerde çıkan yangınlarda eşyaları küle dönen ailelere de umut oluyor. Hayırseverlerin bağışladığı eşyalar ile yangın sonrası sokakta kalan ailelerin evi baştan aşağı yenileniyor.

"Çaresizlerin çaresi Sevgi Eli'mize nice yaşlar diliyorum"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Sevgi Eli'nin kent tarihinin en büyük sevgi ve iyilik çalışması olduğunu söyledi. 18 yıldır bağışlarıyla Segi Eli'ne katkıda bulunan tüm hayırseverlere teşekkür eden Başkan Zolan, "Çok özel bir tarihte kurulan Sevgi Eli'miz 18 yıldır 'Bir elin verdiğini öbür el görmeyecek' anlayışıyla hareket etmeye devam ediyor. Sevgi Eli kurucusu önceki dönem Belediye Başkanımız ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ve eşi Ayşen Zeybekci ile tüm hayırseverlerimize Denizli halkı adına teşekkür ediyor, çaresizlerin çaresi Sevgi Eli'mize nice yaşlar diliyorum" dedi. - DENİZLİ