Denizli Çocuk Meclisi\'nde Seçim Heyecanı: Mustafa Kemal Balaman ve Su Elmas Göreve Geldi

Politika

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Çocuk Meclisi, 15. Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısını yaptı. Toplam 20 adayın yarıştığı seçimde Çocuk Meclisi Başkanlığı'na Mustafa Kemal Balaman eş başkanlığa ise Su Elmas seçildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Çocuk Meclisinin 15. Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurula, Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mehmet Selçuk, Kent Konseyi Genel Sekreteri Baran Akın, Çocuk Meclisi üyeleri ve davetliler katıldı.

Kent Konseyi Genel Sekreteri Baran Akın, Kent Konseyi ve Çocuk Meclisi'nin yapılanmasını anlatarak, 7-15 yaş aralığındaki çocukların kendi problemlerini ve çözüm önerilerini konuşacakları ve taleplerini iletecekleri Çocuk Meclisi'nin öneminden bahsetti. Akın, "Sizler Denizli için hayal edebilir, belediye meclisine önerine sunma hakkına sahip olmakla birlikte, tüm diğer derneklerden farklı olarak katılım hakkına sahipsiniz" dedi.

"Mutlu ve huzurlu bir kent için gayret ediyoruz"

Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili ve Kent Konseyi Başkanı Ali Marım ise, Genel kurulun hayırlı uğurlu olmasını dileyerek hep birlikte çok önemli çalışmalar yapacaklarını söyledi. "Çocuklar bizim için çok önemli, geleceğimiz" diyen Başkan Ali Marım, "Çocuklarımızı geleceğe hazırlamak hem ailelerin, hem öğretmenlerin hem de bizlerin görevidir. Bizler Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği gibi geleceği çocuklara hazırlama konusunda sorumluluğumuzu biliyoruz. Demokrasilerde seçilmek, seçim haklarını herkes için kullanmak ve çocuklarımızı geleceğe dönük hazırlamak için meclislerimizde bu bilinci oluşturmak istiyoruz. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak, meclislerimizde herkesin Denizli'de iyi bir yurttaş olabilme, mutlu ve huzurlu bir kent oluşturabilmesi için gayret ediyoruz " diye konuştu.

20 aday yarıştı

Konuşmaların ardından seçime geçildi. Genel Kurulda divan başkanlığına Şebnem Dal Üzülmez seçilirken, mevcut Başkan Didar Melek Armutcuk'un aday olmadığı seçimlerde 20 aday yarıştı. Çocuk Meclisi Başkanlığı'na Mustafa Kemal Balaman eş başkanlığa ise Su Elmas seçildi. - DENİZLİ