Denizli\'de 12 Eylül darbesi döneminde belde belediye başkanı hayatını kaybetti

Politika

Denizli'de 12 Eylül darbesi döneminde belde belediye başkanı olarak görev yapan emekli astsubay İbrahim Merih, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Denizli'de 12 Eylül 1980 darbesi döneminde Acıpayam'ın Alaattin Mahallesi'nde Belde Belediye Başkanı olarak görev yapan emekli astsubay İbrahim Merih, hayatını kaybetti. Merih'in geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir evinde tedavi gördüğü öğrenildi. Merih'in ölümü ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. Merih, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Acıpayam Çamlık Mezarlığında toprağa verildi. - DENİZLİ