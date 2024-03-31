Denizli\'de belediye başkanları ve adaylar oy kullandı

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanma işlemi devam ederken, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve adaylar oylarını kullandı.
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Denizli'de vatandaşlar oy kullanmaya devam ediyor. Denizli protokolü, siyasi parti temsilcileri ile adaylarda oy kullanmaya başladı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eşi Berrin Zolan ve kızı Ceyda Zolan ile birlikte Hayırseverler Ortaokulu'ndaki 2102 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Başkan Zolan'a AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör de eşlik etti. Başkan Zolan ve eşi Berrin Zolan, 2102 numaralı sandıkta sıraya girerek vatandaşlarla sohbet etti. Sandık görevlilerine kolaylıklar dileyen Başkan Zolan, oyunu kullanmasının ardından okulda vatandaşlarla selamlaşıp bir süre sohbet etti. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Zolan, seçimin hayırlı olmasını dileyerek, "Demokrasinin vazgeçilmezi seçimlerdir, halkın iradesidir. Öncelikle ülkemize, şehrimize ve tüm insanlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah çıkacak olan sonuçla kazanan Denizlimiz olsun, ülkemiz olsun. Çıkacak sonuçların 5 yıl boyunca yapılacak güzel hizmetlerin vesile olmasını diliyorum. Tüm siyasi partilerimiz adaylarını gösterdi, kampanyalarını sürdürdü. Herkesin birbirine saygılı olduğu güzel bir ortamda demokrasinin gereği seçimler yapılıyor. Herhangi bir kimsenin tırnağına zarar bile gelmeden şu ana kadar seçimin devam ediyor olması benim için bir mutluluk. İnşallah hakkımızda hayırlısını eyleyecektir. Hayırlısı ne ise onu nasip edecektir. Tekrar Denizli'mize hayırlı olsun. Yarınımız bugünden daha güzel olsun. Allah yolumuzu açık etsin. Denizlimizin bahtı açık olsun" dedi.
"Çünkü bizler emek verdik, çok çalıştık"
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan ile birlikte Servergazi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2120 no'lu sandıkta oyunu kullandı. Oy işlemlerinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Doğan, "Öncelikle Denizli ile Merkezefendimize ve tüm ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Demokratik bir yarış olsun. Katılımın güzel olduğunu görüyoruz. Katılım çok önemli. Çünkü bizler emek verdik, çok çalıştık. 5 Yıldır Merkezefendi için görev yapıyoruz. Bütün doğal afetlere, ekonomik krizlere rağmen Merkezefendi'ye güzellikler katmaya devam ettik. Sosyal belediyecilik anlamında çok başarılı bir belediye olduğumuzu söylemek istiyorum. Biz yeni dönem için hazırız, heyecanlıyız, kararlıyız. Her şey güzel gidiyor. Çok teşekkür ediyorum, hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu. - DENİZLİ
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Kilis'te yaşlı, hasta, hastanede yatan ve yatağa bağlı seçmenler, 31 Mart Mahalli İdari Genel Seçimleri için hasta nakil araçları ve ambulanslarla oy vereceği okullara götürülüyor. Kilis İl Sağlık Müdürlüğüne başvuran vatandaşlar, evlerinden ve hastaneden alınarak oy kullanacakları okullara taşınıyor.
İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, eşi ve ailesiyle birlikte Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde oy kullandı. Turan, seçmenlerle sohbet ederek demokrasiye olan aşkını dile getirdi ve sorunsuz bir seçim dönemi temennisinde bulundu.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde CHP'li belediye meclis üyesi adayı Hüseyin Çakır, sandık başında kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Çakır, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, oy kullanma işlemi sonrası yaptığı açıklamada, sandıktan çıkan karara herkesin saygı duyması gerektiğini belirtti.
AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü, 31 Mart yerel seçimlerinin sonuçlarının Düzce'ye hayırlı olmasını dileyerek oyunu kullandı. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ise 'Heyecanlı bir 5 yıl bizi bekliyor' dedi.
Niğde Valisi Cahit Çelik ve eşi Nermin Çelik, 31 Mart Mahalli İdareler seçimi için oyunu kullandı. Çelik çifti, 23 Nisan Havacılar Ortaokulu'nda 1306 numaralı sandıkta belediye başkanı, il genel ve belediye meclisi ile muhtarlık seçimi için sandık başına gitti. Oy kullandıktan sonra açıklama yapan Vali Çelik, seçimlerin hayırlı olmasını dilerek, kentte toplam 706 sandıkta 266 bin 279 vatandaşın oy kullanacağını söyledi.
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Bursa'da oyunu kullanırken öldürülen MHP'li genç hakkında konuştu ve farklı tercihlerin kan davasına dönüştürülmemesi gerektiğini vurguladı.
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Turgut Altınok, oyunu kullandı ve vatandaşın iradesine saygı duyacaklarını belirtti.
Van ve Hakkari'de hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen bazı seçmenler, seyyar sandık uygulaması ve sağlık ekiplerinin yardımıyla oylarını kullandı. Van'ın Başkale ilçesinde 8 engelli ve yatağa bağımlı vatandaşın evine seyyar sandık götürülerek oy kullanma işlemi gerçekleştirildi. Hakkari'de ise hastane tedavisi gören ve evlerinden çıkamayacak durumda olan engelli, hasta ve yaşlılar sağlık ekipleri eşliğinde oy kullanacakları okullara götürüldü.
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesindeki Hilalli Mahallesi İlkokulu'nda toplu oy kullanmak isteyen bir grup ile sandık müşahitleri arasında çıkan tartışmada 3 kişi darp edildi. Olayın ardından oy verme işlemi bir süre durduruldu ve jandarma önlem aldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İstanbul'da oy kullandı. Kacır, seçimlerin demokrasinin bayram günü ve milli iradenin tecelli adresi olduğunu belirtti. Ayrıca, Türkiye Yüzyılı için yapılan plan ve programlarla Türkiye'nin küresel düzeyde atılım dönemi olmasını hedeflediklerini ifade etti.
Avukat Cevat Aldemir Ortaokulu'ndaki 1052 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa eşi Gizem ve kızı Hilal Pehlivan ile birlikte gelen Burak Pehlivan oyunu kullandı. Pehlivan, Seçimlerin Efeler ilçemize, hemşehrilerimize ve vatanımıza hayırlı olmasını temenni ederim. Son sözü milletimiz söyleyecek" dedi. - AYDIN
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