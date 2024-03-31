Denizli\'de belediye başkanları ve adaylar oy kullandı

Politika

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanma işlemi devam ederken, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve adaylar oylarını kullandı.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Denizli'de vatandaşlar oy kullanmaya devam ediyor. Denizli protokolü, siyasi parti temsilcileri ile adaylarda oy kullanmaya başladı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eşi Berrin Zolan ve kızı Ceyda Zolan ile birlikte Hayırseverler Ortaokulu'ndaki 2102 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Başkan Zolan'a AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör de eşlik etti. Başkan Zolan ve eşi Berrin Zolan, 2102 numaralı sandıkta sıraya girerek vatandaşlarla sohbet etti. Sandık görevlilerine kolaylıklar dileyen Başkan Zolan, oyunu kullanmasının ardından okulda vatandaşlarla selamlaşıp bir süre sohbet etti. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Zolan, seçimin hayırlı olmasını dileyerek, "Demokrasinin vazgeçilmezi seçimlerdir, halkın iradesidir. Öncelikle ülkemize, şehrimize ve tüm insanlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah çıkacak olan sonuçla kazanan Denizlimiz olsun, ülkemiz olsun. Çıkacak sonuçların 5 yıl boyunca yapılacak güzel hizmetlerin vesile olmasını diliyorum. Tüm siyasi partilerimiz adaylarını gösterdi, kampanyalarını sürdürdü. Herkesin birbirine saygılı olduğu güzel bir ortamda demokrasinin gereği seçimler yapılıyor. Herhangi bir kimsenin tırnağına zarar bile gelmeden şu ana kadar seçimin devam ediyor olması benim için bir mutluluk. İnşallah hakkımızda hayırlısını eyleyecektir. Hayırlısı ne ise onu nasip edecektir. Tekrar Denizli'mize hayırlı olsun. Yarınımız bugünden daha güzel olsun. Allah yolumuzu açık etsin. Denizlimizin bahtı açık olsun" dedi.

"Çünkü bizler emek verdik, çok çalıştık"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan ile birlikte Servergazi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2120 no'lu sandıkta oyunu kullandı. Oy işlemlerinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Doğan, "Öncelikle Denizli ile Merkezefendimize ve tüm ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Demokratik bir yarış olsun. Katılımın güzel olduğunu görüyoruz. Katılım çok önemli. Çünkü bizler emek verdik, çok çalıştık. 5 Yıldır Merkezefendi için görev yapıyoruz. Bütün doğal afetlere, ekonomik krizlere rağmen Merkezefendi'ye güzellikler katmaya devam ettik. Sosyal belediyecilik anlamında çok başarılı bir belediye olduğumuzu söylemek istiyorum. Biz yeni dönem için hazırız, heyecanlıyız, kararlıyız. Her şey güzel gidiyor. Çok teşekkür ediyorum, hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu. - DENİZLİ