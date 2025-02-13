Denizli'de Çiftçilere Katı Gübre Dağıtım Römorku Hibe Edildi - Son Dakika
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Politika

Denizli'de Çiftçilere Katı Gübre Dağıtım Römorku Hibe Edildi

Denizli\'de Çiftçilere Katı Gübre Dağıtım Römorku Hibe Edildi

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun kırsal kalkınmaya yönelik projeleri kapsamında Honazlı çiftçilere katı gübre dağıtım römorku hibe edildi. Bu projeler, tarımsal üretimi artırma ve maliyetleri düşürme amacını taşıyor.

13.02.2025 16:02  Güncelleme: 16:04
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Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun kırsal kalkınmaya yönelik destek projeleri devam ediyor. Tarımsal üretimi teşvik etmek ve çiftçilerin maliyetlerini düşürmek amacıyla başlatılan projeler kapsamında Honazlı çiftçilere katı gübre dağıtım römorku hibe edildi.

Honaz'da düzenlenen teslim törenine Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, CHP Honaz İlçe Başkanı Ramazan Güngördü, üreticiler ve Kırsal Hizmetler Dairesi çalışanları katıldı. Katı gübre dağıtım römorku, tarımsal üretimde verimi artırmak ve maliyetleri düşürmek amacıyla çiftçilere büyük kolaylık sağlayacak. Gübreleme işlemlerinin daha hızlı ve verimli yapılmasına imkan tanıyan bu ekipman sayesinde üreticiler, doğal gübre kullanımını artırarak daha sürdürülebilir bir tarım uygulaması gerçekleştirebilecek.

"Önemli adımlar atıyoruz"

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, çiftçilerin ihtiyaçlarına yönelik somut adımlar atmaya devam eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'na teşekkür etti. Girdi maliyetlerinin çok yükseldiği tarım alanında üreticiye verilen desteğin hayati bir önem taşıdığına dikkati çeken Başkan Kepenek, "Tarım arazisini terk edip kent merkezlerine giden gün geçtikçe artıyor. Bu göçü durdurmak ve tersine göçü hızlandırabilmek için tarımsal faaliyetleri destekleyici projeleri hayata geçirmemiz gerekiyor. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerimiz birçok projeyi hayata geçirerek çiftçimizi destekleme yolunda önemli adımlar atıyoruz " dedi.

Çiftçilerden teşekkür

Bölgedeki çiftçiler, Denizli Büyükşehir Belediyesinin sağladığı bu destekten dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Üretici Nazım Kazan, "Denizli Büyükşehir Belediyesi bizlere birçok konuda destekte bulunuyor. Bu çalışmalardan memnunuz. Çalışmaların artarak sürmesini diliyor, Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. Üretici Ahmet Ay ise, "Çok güzel bir hareket, Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ederim. Bülent Nuri Çavuşoğlu Başkanımızın başarılarının devamını dilerim" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Bülent Nuri Çavuşoğlu, Yerel Yönetim, Politika, Ekonomi, denizli, Yaşam, Honaz, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Politika Denizli'de Çiftçilere Katı Gübre Dağıtım Römorku Hibe Edildi - Son Dakika

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