Denizli Büyükşehir Belediyesi ihalelerinde şeffaf dönem - Son Dakika
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Denizli Büyükşehir Belediyesi ihalelerinde şeffaf dönem

Denizli Büyükşehir Belediyesi ihalelerinde şeffaf dönem
09.07.2026 15:39  Güncelleme: 15:41
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Denizli Büyükşehir Belediyesi, şeffaflık ve katılımcılık ilkeleri doğrultusunda 53 iş yerinin kiralama ihalesini canlı yayınlayarak kamuoyuna açık şekilde gerçekleştirdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kamu yönetiminde şeffaflık ve katılımcılık ilkeleri doğrultusunda önemli bir adım atarak ihale süreçlerini canlı yayınlamaya başladı. Kurum tarihinde bir ilk olan bu uygulamayla, mülkiyeti belediyeye ait 53 iş yerinin kiralama süreci kamuoyuna açık şekilde gerçekleştirildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasında yapılan kiralama ihalesi, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Bozbaş başkanlığında gerçekleştirildi. İhale komisyonunun gözetiminde, yasal mevzuata uygun olarak yürütülen tüm işleyiş ve süreç, kurulan teknik altyapı sayesinde ilk kez canlı yayın aracılığıyla kamuoyuna kesintisiz olarak aktarıldı. Bu sayede vatandaşlar, tüm aşamaları ve komisyon değerlendirmelerini canlı olarak takip etme imkanı buldu. Söz konusu 53 iş yeri için ihaleye katılanlar, açık artırma usulüyle canlı yayında tekliflerini komisyona iletti. En yüksek teklifi veren katılımcı, iş yerinin işletim hakkına sahip oldu.

İhale süreçlerindeki yasal ve idari şeffaflığı güvence altına alan bu uygulamayla, ihale süreçlerinin spekülasyondan uzak, tamamen açık ve tarafsız bir şekilde yürütülmesi amaçlanıyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Politika, Denizli, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Denizli Büyükşehir Belediyesi ihalelerinde şeffaf dönem - Son Dakika

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