Denizli\'de Mevsimlik İşçilere Kadro Müjdesi

Politika

Denizli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde mevsimlik işçi statüsünde çalışan 85 personel, daimi işçi kadrosuna alındı. Uzun süredir yılın sadece 6 ayı çalışarak geçimlerini sağlamaya çalışan işçiler, kadro müjdesiyle artık yıl boyunca çalışarak aile bütçelerine daha fazla katkı sağlayabilecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik kapsamında bünyesinde çalışan 85 mevsimlik işçiyi daimi kadroya alarak önemli bir adım attı. Yıllardır yılın yalnızca 6 ayında çalışma imkanı bulan işçiler, artık yıl boyunca çalışabilecek ve sosyal haklardan tam anlamıyla faydalanabilecek. Bu gelişme, hem çalışanlar hem de aileleri için büyük bir sevinç kaynağı oldu. Kadroya geçen işçiler, aldıkları bu haberin hayatlarını olumlu yönde değiştireceğini ifade ederek Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'na teşekkür etti. Yeni kadrolarıyla iş güvencelerinin artmasının yanı sıra sosyal haklardan da daha kapsamlı bir şekilde yararlanabileceklerini vurgulayan işçiler, "Yılın 6 ayı çalışıp kalan 6 ay iş arıyorduk. Başkanımız sağ olsun artık çalışma dönemimiz bitince ne yapacağız diye düşünmeyeceğiz. Başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

"Bu şehre beraber hizmet edelim, beraber güzelleştirelim"

Daimi işçi kadrosuna geçen personeller ile bir araya gelen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, emeğin ve alın terinin karşılığını alması gerektiğine olan inancının bir göstergesi olarak 85 mevsimlik işçiyi daimi işçi kadrosuna aldıklarını ifade etti. Başkan Çavuşoğlu konu ile ilgili yaptığı konuşmada, "Hepimizin bu şehre hizmet borcu var. İşimizi en güzel şekilde yapmak hepimizin sorumluluğu. Bu şehre beraber hizmet edelim, beraber güzelleştirelim. Bu şehrin yolculuğunu beraber tamamlayalım. Alnımızın teriyle çalışıyorsak, kimseye minnet etmiyorsak, hakkımızla işimizi yapıyorsak işin iyisi kötüsü olmaz. Umut ediyorum ki yolculuğumuz güzel geçsin. Sizler de bu anlamda sezonluk çalışmaktan kurtulun istedik. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

"7 yılın ardından kadro hayalimiz gerçek oldu"

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde 7 yıldır mevsimlik işçi olarak çalışan Meşgule Demirhan, kadro müjdesiyle hayatlarının değiştiğini dile getirdi. Kalıcı kadroya alınmanın sevincini yaşayan Demirhan, duygularını şu sözlerle ifade etti, "7 senedir mevsimlik işçi olarak çalışıyordum. Her yıl işe girip çıkıyordum, bu belirsizlik bizim için çok zordu. Yılın yalnızca altı ayında çalışıyor, geri kalan altı ayı işsiz geçiriyorduk. Ailemizin geçimini sağlamak bu şartlarda oldukça sıkıntılı oluyordu. Bu yıl, başkanımızın desteği sayesinde Allah'a şükür artık kalıcı olarak çalışıyoruz. Başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.

"Artık geleceğe daha güvenle bakıyoruz"

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde mevsimlik işçi olarak işe başlayan Okan Köken, kalıcı kadroya alınmanın hayatında büyük bir rahatlama sağladığını ifade etti. Yeni evli olduğunu belirten Köken, duygularını şu şekilde dile getirdi: "Başkanımız sağ olsun, bizi işe alarak büyük bir destek verdi. Ben Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışmaya başladığımda mevsimlik işçiydim ve ne yapacağımı bilemiyordum. Henüz beş aylık evliyim, bu yüzden gelecekle ilgili endişelerim çok fazlaydı. Üç ay sonra işsiz kalıp yeni bir iş aramak zorunda kalacaktım, belki de daha kötü şartlarla karşılaşacaktım. Ama Nuri Başkanımız sayesinde artık böyle bir kaygımız kalmadı. Kalıcı kadroya alınarak hem iş güvencemiz sağlandı hem de geleceğe daha umutla bakar hale geldik. Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Şimdi mesleğimizi en iyi şekilde yapmaya ve hayatımıza güvenle devam etmeye odaklanacağız" diye konuştu.

"Artık kapıda kalma korkusu sona erdi"

Daimi kadroya geçişten duyduğu memnuniyeti dile bir diğer isim Zehra Aytekin, yıllardır yaşadıkları belirsizliğin sona erdiğini vurgulayarak şunları söyledi: "Başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum. Daha önce mevsimlik çalışırken, işten çıkarıldığımızda kendimizi kapıda kalmış gibi hissediyorduk. Bu durum hem bizi hem de ailelerimizi çok zorluyordu. Ama artık bu sıkıntı sona erdi. Daimi kadroya geçtik ve kendimizi çok daha güvende hissediyoruz. Başkan Çavuşoğlu'ndan Allah razı olsun" dedi. - DENİZLİ