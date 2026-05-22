Denizli\'de mezarlıklar Kurban Bayramına hazır

Denizli Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların en yoğun ziyaret noktalarından olan kabristanlarda geniş çaplı bir seferberlik başlattı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde oluşturulan özel ekipler, mezarlıklarda hummalı bir çalışma yürütüyor. Vatandaşların bayram süresince kaybettikleri yakınlarının kabirlerini daha rahat, temiz ve huzurlu bir ortamda ziyaret edebilmeleri amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında; il genelindeki 115 mezarlıkta tırpan ile ot temizliği yapıldı. Ekipler, kış ve bahar aylarında büyüyen ve kuruyarak hem kötü görüntü oluşturan hem de yangın riski barındıran yabani otları temizledi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatan uğruna canını feda eden kahramanları da unutmadı. Asri Mezarlık'ta bulunan asker ve polis şehitliklerinde hassasiyetle bakım çalışması yürütüldü. Şehit kabirlerinin mermerleri temizlenirken, çevresindeki çiçeklikler ve yeşil alanlar bayram ziyareti için hazır hale getirildi. - DENİZLİ