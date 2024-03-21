Denizli\'de Sandık Başkanlarının Eğitimi Tamamlandı

Politika

Denizli'de AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, il seçim işleri başkanlığı tarafından hazırlanan program dahilinde toplam 2 bin 636 sandık başkanının eğitiminin tamamlandığını söyledi. Verilen eğitimle sandık başkanlarının bilgilerinin tazelendiğine dikkat çeken Güngör, "Sandık namustur. Halkın emaneti oylara sonuna kadar sahip çıkılacak. Milletimizin oyu korunacak" dedi.

Denizli'de AK Parti 31 Mart yerel seçiminde sandıklarda görev yapacak sandık başkanlarının eğitimini tamamladı. İl Seçim İşleri Başkanlığı tarafından tüm ilçelerde başlatılan 'Sandık Başkanları Eğitim' programı dün sona erdi. Sandık başkanları eğitimleri ve işlenen konularla ilgili bilgi veren Ak Parti İl Başkanı Yücel Güngör, eğitim programında sandık başkanlarının bilgilerinin tazelendiğini, mevzuatla ilgili bilgiler verildiğini anlattı. Eğitimlerde sandık başkanlarının sorun çözme kabiliyetlerini geliştirdiklerini ifade eden Başkan Güngör, "Denizli'de toplamda 2 bin 636 sandık kurulacak ve bu sandıklarda 800 bin 548 seçmen oy kullanacak. Sandık kurulu başkanı, oyunu kullanmış, mührünü teslim etmiş ve sandık seçmen listesini imzalamış seçmenlerin, seçmen bilgi kağıdının arka yüzünü imzalayıp mühürledikten sonra kimliği ile birlikte kendisine iade eder. Sandık kurulu başkanları, bu işlemlerin düzenli bir biçimde yapılıp yapılmadığını denetler. Sandık başkanlarımıza verdiğimiz eğitim gördüğü sorunu aktarmak değil, sorunu orada anında çözmeye yöneliktir. Çözemiyorsa izlenecek yol, hukukçuya ve yine çözemiyorsa il başkanlığındaki uzmanlarımıza müracaat etmek şeklindedir. Eğitimlerle sandık başkanlarımızın, sorun çözme kabiliyetlerini geliştiriyoruz. Bugüne kadar tüm seçimlerde karşılaştığımız sorunlar ve karşılaşılması muhtemel sorunlar bir eğitim programı dahilinde görevlilerimize aktardık. Halkımızın emaneti oyların, sandık ve çevresinin korunmasında görevli sandık başkanlarımızın eğitimlerle bilgilerini tazelemek istedik. Seçim günü hiçbir sandıkta, en ufak bir sorun bile yaşanmasını istemiyoruz. Sandıkları gözümüz gibi koruyacağız. Denizli'mizin geleceği ve hepimizin güzel hayalleri için son 10 gün. Denizli'de 'Gerçek Belediyecilik' için emin adımlarla ilerliyoruz. AK Parti İl Başkanlığı olarak 31 Mart 2024 yılında yapılacak olan seçime hazırız" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ