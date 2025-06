Denizli\'de Tesettürlü Kadına Yapılan Saldırı Kınandı

DENİZLİ (İHA) – Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, toplu taşıma aracında hakaret ve saldırıya uğrayan tesettürdü kadınla görüştüğünü belirterek; "Bu ülkede kadınlara kılık kıyafeti, inanç ve görüşleri sebebiyle yapılacak her ayrımcılık başta kadınlar olmak üzere 85 milyonun sinesinde yok olmaya mahkumdur" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsünde meydana gelen olayda; 2 yaşındaki kızıyla otobüse binen tesettürlü kadın, araçta bulunan S.E. adlı başka bir kadının sözlü daldırışına uğramıştı. "Defolun gidin lan buradan. Siz kimsiniz? Çıkarın bunu buradan" sözlerinin ardından iki kadın arasında arbede yaşanmıştı. Her iki kadının birbirinden şikayetçi olduğu olayın ardından, S.E. "Kasten Yaralama, Hakaret ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik veya Aşağılama" suçundan gözaltına alınmıştı.

Tesettürlü kadına yönelik saldırıyı kınayan Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, "Denizli'mizde 2 gün önce bir belediye otobüsünde, bir hanımefendinin giyim tercihi üzerinden başlayan ve fiziksel saldırıya varan menfur olay, şehrimizin köklü değerleriyle asla bağdaşmamaktadır. İstiklal Harbimizin ilk cihad fetvasının verildiği bu topraklar, yüz yıl önce hangi duruşa sahipse, bugün de aynı kararlılıkla o duruşu sürdürmektedir. Gelenek ile geleceği, değerlerimiz ile değişimi birleştiren Denizli, her zaman olduğu gibi bugün de saygı ve hoşgörünün şehri olmayı sürdürecektir. 2 yaşında bir evlat sahibi olan hanımefendi kardeşimizle görüştük. Kendisine, her şart altında tüm Denizli olarak yanında olduğumuzu ilettik. Kardeşimiz de kendisine destek veren herkese yürekten teşekkürlerini iletti. Herkes bilsin ki bu ülkede kadınlara kılık kıyafeti, inanç ve görüşleri sebebiyle yapılacak her ayrımcılık başta kadınlar olmak üzere 85 milyonun sinesinde yok olmaya mahkumdur" diye konuştu. - DENİZLİ