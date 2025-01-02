Denizli'de Ulaşım Filosu Güçleniyor: 38 Yeni Araç Ekleniyor - Son Dakika
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Politika

Denizli'de Ulaşım Filosu Güçleniyor: 38 Yeni Araç Ekleniyor

Denizli\'de Ulaşım Filosu Güçleniyor: 38 Yeni Araç Ekleniyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, şehir içi toplu ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla 38 yeni araç ekledi. Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, 2025 yılında kapalı akıllı duraklar ve filo yönetim sistemleri gibi yeniliklerle ulaşımda iyileştirmeler yapılacağını duyurdu.

02.01.2025 15:32  Güncelleme: 15:34
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Denizli Büyükşehir Belediyesi, şehir içi toplu ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek için araç filosuna 38 yeni araç daha ekledi. 2025 yılında kapalı ve akıllı duraklardan ulaşım master planına, bilimsel temelli filo yönetim sisteminden sesli uyarı sistemlerine uzanan pek çok yeniliği Denizli ile buluşturacaklarını belirten Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, "Bu şehri hep beraber daha güzel, kalıcı ve daha iyi yarınlara ulaştıracağımıza olan inancım tamdır" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi şehir içi toplu ulaşımda kullandığı araç filosuna 38 yeni araç daha ekledi. Bu kapsamda, yeni otobüslerin tanıtım programı Delikliçınar Meydanı'nda düzenlendi. Programa, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Başkanvekili Ali Marım, Genel Sekreter Bülent Bozbaş, Ulaşım AŞ Genel Müdürü Mithat Tüzüner ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören öncesi bir süre otobüsleri inceleyip bilgi alan Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, vatandaşlarla da sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu burada yaptığı açıklamada, tüm hemşehrilerinin yeni yılını tebrik ederek, mutluluklar diledi. Başkan Çavuşoğlu, göreve geldikleri günden bu yana ulaşımda yaşadıkları sorunların farkında olduklarını ifade ederek, ekip arkadaşları ile birlikte bu sorunun çözülmesi için gece gündüz demeden gayret ettiklerini söyledi. Şehir içi ulaşımda toplam 250 araca sahip olduklarını, 150 aracın 10 yaş ve üzerinde, 70 aracın ise 7 yaş ve üzerinde olduğunu, geçmişten gelen özellikle bakım sorunları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşadıklarını belirten Başkan Çavuşoğlu, "An itibariyle 40'tan fazla aracımız da sefere çıkamayacak durumda. Bizler bir çaba içerisindeyiz. Her gün şehrimizin insanlarının en sağlıklı ve en konforlu şekilde ulaşımlarını sağlaması noktasında mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi.

"Her türlü imkanımızı seferber ediyoruz"

Bu şehrin her kuruşu sahip çıkacaklarını ifade eden Başkan Çavuşoğlu, " Biz bu şiarla bu duruşumuzu ve çalışmamızı sürdüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bugün 38 araçla filomuzu yeniliyoruz. Hepinizin de malum olduğu üzere 11 milyarın üzerinde borç ile devraldığımız bu belediyede aynı zamanda da bahanelere değil, yatırıma yönelik davranışlarımızı sürdüreceğiz. Bu yatırımın maliyeti 200 milyon lira. Şehrimizdeki insanlarımızın konforlu yolculuğa ulaşması için her türlü imkanımızı seferber edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu. Başkan Çavuşoğlu, ulaşım filosuna kazandırılan 38 araçtan, 18'inin minibüs tarzında olduğunu söyledi. Özellikle daha az tercih edilen saatlerde bu araçların kullanılarak hem tasarruf sağlanacağı, hem de hızlı ve güvenli ulaşımı sürdüreceklerini ifade eden Başkan Çavuşoğlu, "Yüzde 40 yakıt tasarrufuyla artık daha konforlu ve daha hızlı küçük bir araçla bu hizmeti vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Çavuşoğlu, raylı sistemle ilgili merak edilenleri anlattı

Raylı sistem konusunda bilgilendirmelerde bulunan Başkan Çavuşoğlu, "Bu şehrin en önemli ihtiyaçlarından birinin raylı sistem olduğunu biliyoruz. Bu konuda seçim öncesinde de, şu anda da aynı inanç ve düşüncede olduğumuzdan kimsenin şüphe etmesini istemiyorum. Ulaşım Master planımızın içerisinde maalesef hazırlanmış bir raylı sistem bulunmamaktadır. Yani bu belediyeyi bugüne kadar yönetenler ulaşım noktasında bir raylı sistemi hiç düşünmemişler, kayda dahi almamışlar. Şimdi yeniden Ulaşım Master planı çalışması içerisine giriyoruz. Ulaşım Master planının içerisine raylı sistemi yerleştirdikten sonra raylı sistemin güzergahlarını belirleyeceğiz, sonra da bunun fizibilite çalışmalarına başlayacağız. Daha sonraki süreci yatırım dosyasının Cumhurbaşkanlığı Yatırım programına dahil edilmesi için Cumhurbaşkanlığı'na sunacağız. Bu yatırımın maliyetinin karşılanması için de dış finansman girişimine geçeceğiz" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Denizli'de Ulaşım Filosu Güçleniyor: 38 Yeni Araç Ekleniyor - Son Dakika

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