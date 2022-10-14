Denizli haber | Güney Kore'den Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar - Son Dakika
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Denizli haber | Güney Kore'den Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar

14.10.2022 11:17
Denizli haber | Güney Kore'den Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar

Denizli haberi: Güney Kore, yeni bir kısa menzilli balistik füze denemesi yapan ve sınır bölgesinde savaş uçakları uçuran Kuzey Kore'ye yönelik 5 yılın ardından ilk kez yeni yaptırımlar uygulama kararı aldı.

Güney Kore, yeni bir kısa menzilli balistik füze denemesi yapan ve sınır bölgesinde savaş uçakları uçuran Kuzey Kore'ye yönelik 5 yılın ardından ilk kez yeni yaptırımlar uygulama kararı aldı.

Dün gece yeni bir kısa menzilli balistik füze fırlatan ve Güney Kore sınırına yakın bir bölgede savaş jetlerini uçuran Kuzey Kore'den Seul'a mesaj niteliğinde bir açıklama geldi. Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'da yapılan yazılı açıklamada, cephedeki düşman hareketlerine ilişkin bir rapora göre Güney Kore ordusunun 13 Ekim'de KPA Beşinci Kolordu askeri bölgesi ileri savunma hattı yakınında yaklaşık 10 saat boyunca top atışları yaptığı belirtildi. Güney Kore ordusunun cephe hattındaki bu kışkırtıcı eylemini ciddiye alıp güçlü askeri önlemler alındığı kaydedilen açıklamada, " Ordu, pervasız hareketlerle cephe bölgesinde askeri gerilimi kışkırtan Güney Kore ordusuna sert bir uyarı gönderdi" ifadelerine yer verildi.

Güney Kore'den 5 yıl sonra yaptırım

Kuzey Kore'nin hamlelerine Seul'den tepki ise gecikmedi. Güney Kore Ulusal Güvenlik Konseyi'nden yapılan açıklamada, gerilimi tırmandırmakla eleştirilen Pyongyang'ın 2018'de imzalanan ve sınır bölgesinde saldırganca eylemleri yasaklayan ikili anlaşmayı ihlal ettiği belirtildi. Güney Kore hükümeti 5 yıl sonra ilk kez Pyongyang'a yaptırım uygulama kararı alarak, füze geliştirme çalışmaları ile ilişkisi bulunan 15 kişi ve 16 kurumu yaptırım listesine ekledi.

Füze fırlatıp savaş jeti uçurmuşu

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Kuzey Kore'nin dün gece yarısından hemen sonra kısa menzilli bir balistik füze fırlattığı bildirilmiş, ayrıca Pyongyang'a ait savaş uçaklarının sınır bölgesi yakınında uçması nedeniyle Seul'ün de savaş jetlerini havalandırarak orantılı bir yanıt manevrası gerçekleştirildiği kamuoyuna yansımıştı. - PYONGYANG

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Denizli haberi! Güney Kore'den 15 Kuzey Koreliye ve 16 kuruma yaptırım Denizli haberi! Güney Kore'den 15 Kuzey Koreliye ve 16 kuruma yaptırım Denizli haberleri! Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı: 'Kuzey Kore, Japon Denizi istikametine 1 kısa menzilli füze fırlattı' Denizli haberleri! Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı: 'Kuzey Kore, Japon Denizi istikametine 1 kısa menzilli füze fırlattı'
Kaynak: İHA

Kuzey Kore, Güney Kore, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Denizli haber | Güney Kore'den Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar - Son Dakika

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