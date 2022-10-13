Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Ekim 2022 Cumartesi günü Denizli'ye geliyor. Kent merkezinde halka hitap edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aynı gün yapımı tamamlanan Honaz Tüneli'nin açılışını gerçekleştirecek. Şehir içi trafiğinin rahatlatacak olan Honaz Tüneli sayesinde, seyahat süresini 28 dakikadan 9 dakikaya indirilecek. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Denizli, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Denizli haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Honaz Tünelini açmak için Denizli'ye geliyor - Son Dakika

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