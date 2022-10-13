Denizli haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Honaz Tünelini açmak için Denizli'ye geliyor - Son Dakika
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Denizli haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Honaz Tünelini açmak için Denizli'ye geliyor

13.10.2022 10:38
Denizli haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Honaz Tünelini açmak için Denizli'ye geliyor

Denizli politika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Honaz Tünel'inin açılışı gerçekleştirmek 22 Ekim 2022 tarihinde Denizli'ye geleceği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Honaz Tünel'inin açılışı gerçekleştirmek 22 Ekim 2022 tarihinde Denizli'ye geleceği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Ekim 2022 Cumartesi günü Denizli'ye geliyor. Kent merkezinde halka hitap edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aynı gün yapımı tamamlanan Honaz Tüneli'nin açılışını gerçekleştirecek. Şehir içi trafiğinin rahatlatacak olan Honaz Tüneli sayesinde, seyahat süresini 28 dakikadan 9 dakikaya indirilecek. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Denizli, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Denizli haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Honaz Tünelini açmak için Denizli'ye geliyor - Son Dakika

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