Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Şirinköy Mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Başkan Doğan, "Sizlerin hem görüşünü dinlemeye hem de sohbet etmeye geldik. Mahallemizi, ilçemizi ortak akıl ile yürütmeye devam edeceğiz" dedi.

Esnaf ve mahalle sakinleri ile bir araya gelen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, hemşehrileri ile buluşmaya devam ediyor. Başkan Doğan, bu kez de Şirinköy Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlar ile bir araya geldi. Şirinköylülerin görüşlerini dinleyen Başkan Doğan, yapılan ve yapılacak olan projeler ile hizmetler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Vatandaşlara ve ilçeye en iyi şekilde hizmet etmek olduğunu belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Şirinköy Mahallesi sakinlerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti. Başkan Doğan, "Göreve geldiğimiz tarihten itibaren ilçemizi ortak akıl ile birlikte geliştiriyor ve güzelleştiriyoruz. Her zaman hemşehrilerimizin fikirleri ve görüşleri bizim için çok kıymetli. Tüm mahallelerimize en iyi şekilde hizmet götürmek için gayret ediyoruz. Güler yüzlü karşılamanızdan ve misafirperverliğinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu. - DENİZLİ