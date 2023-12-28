 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Şirinköy Mahalle sakinleri ile bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Şirinköy Mahalle sakinleri ile bir araya geldi

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Şirinköy Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlar ile bir araya gelerek görüşlerini dinledi ve yapılan projeler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Başkan Doğan, mahalle sakinlerine teşekkür ederek, ilçeyi ortak akıl ile geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.

Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Şirinköy Mahalle sakinleri ile bir araya geldi
28.12.2023 - 12:11,
Abone Ol

Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Şirinköy Mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Başkan Doğan, "Sizlerin hem görüşünü dinlemeye hem de sohbet etmeye geldik. Mahallemizi, ilçemizi ortak akıl ile yürütmeye devam edeceğiz" dedi.

Esnaf ve mahalle sakinleri ile bir araya gelen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, hemşehrileri ile buluşmaya devam ediyor. Başkan Doğan, bu kez de Şirinköy Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlar ile bir araya geldi. Şirinköylülerin görüşlerini dinleyen Başkan Doğan, yapılan ve yapılacak olan projeler ile hizmetler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Vatandaşlara ve ilçeye en iyi şekilde hizmet etmek olduğunu belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Şirinköy Mahallesi sakinlerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti. Başkan Doğan, "Göreve geldiğimiz tarihten itibaren ilçemizi ortak akıl ile birlikte geliştiriyor ve güzelleştiriyoruz. Her zaman hemşehrilerimizin fikirleri ve görüşleri bizim için çok kıymetli. Tüm mahallelerimize en iyi şekilde hizmet götürmek için gayret ediyoruz. Güler yüzlü karşılamanızdan ve misafirperverliğinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Merkezefendi, Şeniz Doğan, Yerel yönetim, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Şirinköy Mahalle sakinleri ile bir araya geldi - Son Dakika


12:39
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
12:19
Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapıyor Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapıyor
11:53
Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nu karşı karşıya getiren 4 il Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nu karşı karşıya getiren 4 il
11:42
Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor
11:40
Memur ve emekliye yüzde 50 zam bekleniyor Memur ve emekliye yüzde 50 zam bekleniyor
11:30
Erdoğan'ın Netanyahu'yu Hitler'e benzetmesi, İsrail Büyükelçilerinin Türkiye'ye dönüşünü engelledi Erdoğan'ın Netanyahu'yu Hitler'e benzetmesi, İsrail Büyükelçilerinin Türkiye'ye dönüşünü engelledi
11:08
Özgü Namal ve Özcan Deniz'in dizisi Kızıl Goncalar'a RTÜK'ten yaptırım Özgü Namal ve Özcan Deniz'in dizisi Kızıl Goncalar'a RTÜK'ten yaptırım
11:02
Fatih Terim, Yunanistan'da ilk antrenmanına çıktı Fatih Terim, Yunanistan'da ilk antrenmanına çıktı

Son Dakika
12:39 Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
12:19 Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapıyor
11:53 Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nu karşı karşıya getiren 4 il
11:42 Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor
11:40 Memur ve emekliye yüzde 50 zam bekleniyor
11:30 Erdoğan'ın Netanyahu'yu Hitler'e benzetmesi, İsrail Büyükelçilerinin Türkiye'ye dönüşünü engelledi
11:08 Özgü Namal ve Özcan Deniz'in dizisi Kızıl Goncalar'a RTÜK'ten yaptırım
11:02 Fatih Terim, Yunanistan'da ilk antrenmanına çıktı
10:52 PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Eymen Coli etkisiz hale getirildi
10:46 İşte Batı'nın iki yüzlülüğü! ''İsrail soykırım yapıyor'' deyince apar topar yayından aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 12:58:56. #1.11#
SON DAKİKA: Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Şirinköy Mahalle sakinleri ile bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement