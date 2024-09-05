Denizli\'nin Babadağ Belediyesi Araç Filosunu Güçlendirdi

Politika

Denizli'nin Babadağ Belediyesi, satın aldığı yeni bir araç ile daha araç filosunu güçlendirdi.

Babadağ Belediyesi tarafından hizmet kalitesi daha da üst seviyelere çıkarmak amacıyla araç filosuna bir yenisini daha ekledi. Belediyenin araç filosuna yeni eklenen araç kamuoyuna tanıtıldı. Hayırseverlerin destekleri sayesinde alınan araç daha hızlı ve etkin şekilde çalışmalara başlatılacak.

Belediyenin araç filosuna yeni bir araç daha eklediklerini belirten Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, " Hayırsever hemşehrilerimizin destekleri sayesinde araç filomuza bir yenisini daha ekledik. Yeni aracımız, hizmetimizi daha hızlı ve etkin bir şekilde sunmamıza imkan tanıyacak. Destekleriyle yanımızda olan tüm hayırseverlerimize teşekkürlerimizi sunuyor, yeni aracın ilçemize ve hemşehrilerimi hayırlı uğurlu olsun diliyoruz" dedi. - DENİZLİ