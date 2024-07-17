Denizli Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, CHP Genel Başkanı Özür Özel\'i ziyaret etti

Politika

Denizli Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özür Özel'i ziyaret etti. Özel'e meşhur Tavas Baklavasını götüren Başkan Tatık, Tavas'a yapılacak projeler hakkında bilgi verdi.

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık CHP Genel Başkanı Özür Özele makamında ziyarette bulundu. Belediye Başkanı Tatık gerçekleştirdiği ziyarette Tavas'ın geleceği ve yapılacak projeleri hakkında Genel Başkan Özel'e bilgi verdi. Ziyarette Genel Başkan Özel'e Tavas'ın coğrafi işaretli baklavasını ve Tavas Medet Mahallesinde Türkiye'deki tek terakota seramiği zanaatkarı tarafın üretilen seramik taktim edildi.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Belediye Başkanı Tatık, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Özgür Özel'i makamında ziyaret ettik. Ziyaretimize Meclis Üyemiz Yahya Söylemez eşlik etti. Görüşme sırasında Tavas'ın meşhur baklavası ve Terakota seramiğini, Genel Başkanımıza takdim ettik. Tavas'ın gelişimi ve geleceği adına önemli konuların ele alındığı bu görüşmenin, ilçemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ