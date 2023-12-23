 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Denizli Ülkü Ocakları PAÜ'de konferans düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi

Denizli Ülkü Ocakları PAÜ'de konferans düzenledi

Denizli Ülkü Ocakları Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) teşkilatı tarafından 'Kendi Ufkumuzda Toplumsal Rollerimiz' konulu konferans düzenlendi. Konferansa katılan Cumhuriyet Savcısı Uğur Özbek, insan ömrünün birden fazla kariyer yapmak için oldukça uzun bir zaman dilimi olduğunu belirtti.

Denizli Ülkü Ocakları PAÜ\'de konferans düzenledi
23.12.2023 - 09:46,  Güncelleme: 09:57
Abone Ol

Denizli Ülkü Ocakları Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) teşkilatı tarafından "Kendi Ufkumuzda Toplumsal Rollerimiz" konulu konferans düzenlendi. Konferansa katılan Cumhuriyet Savcısı Uğur Özbek, yaptığı konuşmada, "İnsan ömrünün birden fazla kariyer yapmak için oldukça uzun bir zaman dilimidir" dedi.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Turizm Fakültesi toplantı salonunda yapılan konferansa öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Konferansın açılış konuşmasını yapan Ülkü Ocakları Başkanı Özgür Solak, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konferansa katılan Cumhuriyet Savcısı Uğur Özbek, yaptığı konuşmada, "İnsan ömrünün birden fazla kariyer yapmak için oldukça uzun bir zaman dilimidir" dedi.

Konferansta insan ömrü ve toplumsal konular hakkında konuşan Özbek, "Toplumda üstlendiğimiz rollerin çoğu bizim kendi tercihimizin sonucunda söz konusu olur, attığımız bir imzayla kamu görevlisi sıfatını kazanabilir, yaptırdığımız kayıtla üniversite öğrencisi olabiliriz. Hayatımızın her alanında özellikle kamu görevlisi sıfatımızın bir takım yansımaları ve yükümlülükleri olur. İnsan ömrü birden fazla kariyer yapmak için oldukça uzun bir zaman dilimidir" ifadelerinde bulundu.

Konferansın ardından Ülkü Ocakları Başkanı Özgür Solak Savcı, Uğur Özbek'e hediye takdiminde bulundu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Pamukkale Üniversitesi, Konferans, Denizli, Sivil Toplum, Hukuk, Eğitim, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Denizli Ülkü Ocakları PAÜ'de konferans düzenledi - Son Dakika


10:45
Okan Buruk kara kara düşünüyor! Davinson Sanchez derbide forma giyecek mi? Okan Buruk kara kara düşünüyor! Davinson Sanchez derbide forma giyecek mi?
10:06
Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı, uyuşturucu ve kumar batağına düştüğünü itiraf etti Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı, uyuşturucu ve kumar batağına düştüğünü itiraf etti
09:57
Beşiktaş, dünya devinin eski hocasına teklif yaptı Beşiktaş, dünya devinin eski hocasına teklif yaptı
09:17
Japonya'nın en büyük petrol şirketi Eneos'un başkanı taciz nedeniyle görevden alındı Japonya'nın en büyük petrol şirketi Eneos'un başkanı taciz nedeniyle görevden alındı
09:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rahatsız eden övgü! Araya girip hemen müdahale etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rahatsız eden övgü! Araya girip hemen müdahale etti
09:00
6 yıl sonra bir araya gelen Halit Ergenç ve Tube Büyüküstün'ün dizisinden ilk kareler 6 yıl sonra bir araya gelen Halit Ergenç ve Tube Büyüküstün'ün dizisinden ilk kareler
08:54
Sis-2 Operasyonu: 457 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı, 37 Milyon TL Vergi Kaybı Önlendi Sis-2 Operasyonu: 457 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı, 37 Milyon TL Vergi Kaybı Önlendi
08:17
6 ocağa ateş düştü! İşte şehitlerimizin kimlikleri 6 ocağa ateş düştü! İşte şehitlerimizin kimlikleri

Son Dakika
10:45 Okan Buruk kara kara düşünüyor! Davinson Sanchez derbide forma giyecek mi?
10:06 Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı, uyuşturucu ve kumar batağına düştüğünü itiraf etti
09:57 Beşiktaş, dünya devinin eski hocasına teklif yaptı
09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rahatsız eden övgü! Araya girip hemen müdahale etti
09:17 Japonya'nın en büyük petrol şirketi Eneos'un başkanı taciz nedeniyle görevden alındı
09:00 6 yıl sonra bir araya gelen Halit Ergenç ve Tube Büyüküstün'ün dizisinden ilk kareler
08:54 Sis-2 Operasyonu: 457 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı, 37 Milyon TL Vergi Kaybı Önlendi
08:17 6 ocağa ateş düştü! İşte şehitlerimizin kimlikleri
08:09 Kendi Düşen Ağlamaz Dizisi 27. Bölümle Final Yapıyor
07:34 RTÜK'ün inceleme başlattığı Kızıl Goncalar'ın yapım şirketinden açıklama: Haksız eleştiriler yapılıyor, senaryodakilerin gerçekle ilgisi yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 11:05:06. #1.12#
SON DAKİKA: Denizli Ülkü Ocakları PAÜ'de konferans düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement