Denizli Valisi, Atatürk\'ü Vefatının 86. Yıl Dönümünde Andı

Politika

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Cumhuriyet kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı. Vali Coşkun mesajında elde edilen zaferlerin ve milletle birlikte verdiği hür ve bağımsız bir vatanda yaşama mücadelesiyle de tüm mazlum milletlere örnek olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında elde edilen zaferlerin ve aziz milletle birlikte verdiği hür ve bağımsız bir vatanda yaşama mücadelesiyle de tüm mazlum milletlere örnek olduğunu belirten Vali Coşkun, "Cumhuriyetimizin kurucusu, milli mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 86'ncı yıl dönümünde rahmetle, minnetle ve saygıyla yad ediyoruz. Askeri yetenekleri ve devlet adamlığı vasıfları ile çağının en önemli liderlerinden olan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, tarihe damgasını vurmuş bir şahsiyettir. Sadece bizim tarihimiz değil, dünya tarihi açısından da istisnai kişiliklerden biri olan Atatürk, elde ettiği zaferler ve kurucusu olduğu Cumhuriyetimiz ile tarihe adını altın harflerle yazdırmış; aziz milletimizle birlikte verdiği hür ve bağımsız bir vatanda yaşama mücadelesiyle de tüm mazlum milletlere örnek olmuştur. Atatürk'ün bizlere emanet ettiği ve en büyük eserim dediği Cumhuriyetimize sahip çıkarak halkımızın refah seviyesini yükseltmek ve devletimizi dünyanın en güçlü ülkelerinden biri yapmak milletçe müşterek vazifemizdir. Devletimiz ve milletimiz tüm kurumlarıyla birlikte Cumhuriyetimizi yeni eserlerle güçlendirecek ve muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefini mutlaka gerçekleştirecektir. Bu düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" dedi. - DENİZLİ