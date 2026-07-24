Vali Köşger Beyağaç\'ta İncelemelerde Bulundu

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Beyağaç ziyaret kapsamında ilçede yürütülen çalışmaları sahada inceledi ve orman şehitleri Hilmi Şahin ve Sercan Ütni için düzenlenen Mevlid programına katıldı.

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Beyağaç ilçesini ziyaret ederek bir dizi program gerçekleştirdi. Vali Köşger, ilk olarak Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün'ü makamında ziyaret etti.

Ziyarette ilçe genelinde yürütülen çalışmalar ve devam eden projeler hakkında değerlendirmelerde bulunulurken, belediyede Beyağaç'ın ihtiyaçları ve geleceğine yönelik istişareler gerçekleştirildi. Ardından Vali Köşger ve beraberindeki heyet, yapımı devam eden TOKİ Konutları inşaatında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Program kapsamında, geçtiğimiz yıl şehit olan orman işçileri Hilmi Şahin ve Sercan Ütni'nin şehadetlerinin birinci yıl dönümü dolayısıyla Eskere Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen Mevlid programına katılan Vali Köşger ve protokol üyeleri, aziz şehitleri dualarla andı.

Ziyaretin devamında yapımı tamamlanan Beyağaç Çarşı Camii ile yeni Beyağaç Hükümet Konağı'nın inşa edileceği alanda incelemelerde bulunan Vali Köşger, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alarak değerlendirmelerde bulundu.

Ziyarete ilişkin açıklama yapan Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger'in ilçeye gösterdiği ilgi ve destekten memnuniyet duyduklarını belirterek, "Belediyemizde ilçemizle ilgili istişarelerde bulunduk. Ardından yapımı devam eden TOKİ Konutları inşaatını inceledik. Orman şehitlerimiz Hilmi Şahin ve Sercan Ütni'nin şehadetlerinin birinci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Mevlid programına katılarak aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla andık. Daha sonra yapımı tamamlanan Beyağaç Çarşı Camii ile yeni Hükümet Konağı'nın yapılacağı alanda incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmaları değerlendirdik. İlçemize gösterdikleri yakın ilgi ve destekleri için Sayın Valimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.