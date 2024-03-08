Deprem Bölgesindeki 11 İlde Belediye Başkanlığı İçin Aday Yoğunluğu - Son Dakika
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Politika

Deprem Bölgesindeki 11 İlde Belediye Başkanlığı İçin Aday Yoğunluğu

Deprem Bölgesindeki 11 İlde Belediye Başkanlığı İçin Aday Yoğunluğu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen 11 ilde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanlığı için aday yoğunluğu yaşanıyor. YSK'nin yayımladığı listeye göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı en çok adayın yarıştığı belediye oldu. Gaziantep ve Malatya da yoğun adaylı şehirler arasında yer aldı. Deprem bölgesindeki adayların profili incelendiğinde farklı meslek gruplarından adayların olduğu görüldü.

08.03.2024 11:25
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen 11 ilde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanlığı için aday yoğunluğu yaşanıyor.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin belediye başkan adayları ve bağımsızlara ilişkin kesin listeler, il ve ilçe seçim kurullarınca 3 Mart'ta ilan edildi.

YSK'nin yayımladığı listeye göre, büyükşehirler arasında 49 adayla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, en çok adayın yarıştığı belediye oldu. İstanbul'dan sonraki ikinci kent 29 adayla Gaziantep, üçüncü şehir 28 adayla Malatya oldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 3 bağımsız, 26 da çeşitli partilerden olmak üzere 29 aday yarışıyor. Gaziantep'i en çok adayı bulunan şehirler sıralamasında 28 adayla Malatya takip ediyor.

Gaziantep'te mevcut belediye başkanı Fatma Şahin'in de aralarında bulunduğu 4, Malatya'da ise 2 kadın aday seçimde başarılı olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Deprem bölgesinde "yoğun" katılımlı seçim yapılacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ildeki 7 büyükşehirde aday dağılımı şöyle:

İl AdıParti SayısıBağımsız adayToplam
Gaziantep26329
Malatya23528
Kahramanmaraş21627
Adana23225
Hatay22224
Şanlıurfa23-23
Diyarbakır20222
Deprem bölgesindeki 4 il belediyesinde aday dağılımı şöyle:

İl AdıParti SayısıBağımsız adayToplam
Adıyaman21122
Kilis19221
Osmaniye20121
Elazığ20121
- Farklı meslek dalları dikkati çekiyor

Deprem bölgesindeki adayların profili incelendiğinde ise farklı meslek grupları dikkati çekiyor. Hemen her meslek grubunun yer aldığı adaylar arasında en çok avukat ve iş insanı yer alıyor.

Hatay'da Gökhan Zan teknik direktör, Osmaniye'de Mehmet Nuri Börüban ressam, Adana'da Salih Demir radyocu, Şanlıurfa'da Zeynel Abidin Beyazgül noter, Malatya'da Bengül Uğurlu eczacı olarak seçim yarışında seçmenleri ikna etmeye çalışıyor.

Öte yandan, Gaziantep'teki adaylardan Ayfer Akay kuaför, Kahramanmaraş'ta Ahmet Arslan çiftçi, Diyarbakır'da Davut Şanlı elektrik teknisyeni, Kilis'te Alaiddin Özkar gazeteci, Elazığ'da Didem Kurtulmaz sosyolog, Adıyaman'da Mehmet Göksu doktor olarak görev yapıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Deprem Bölgesindeki 11 İlde Belediye Başkanlığı İçin Aday Yoğunluğu - Son Dakika

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