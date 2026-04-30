Depreme dayanıklı modern yaşam alanları Sincan\'a değer katıyor

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur'u ziyaret etti. Ziyarette Sincan'ın gelişim sürecine katkı sağlayacak yeni konut projeleri, altyapı çalışmaları ve sosyal donatı alanları görüşüldü. İlçenin ihtiyaçları doğrultusunda planlanan projelerin hızlandırılması ve vatandaşların yaşam kalitesini artıracak adımların atılması konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Görüşmede Saraycık Mahallesi'ndeki çalışmalar da gündeme geldi. Depreme dayanıklı, modern ve planlı yaşam alanlarının oluşturulmasını hedefleyen projelerin ilçeye değer kattığı vurgulandı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan görüşmeye ilişkin, "İlçemizde devam eden ve planlanan TOKİ yatırımları ile ortak hizmet projelerini konuştuk. Nazik ev sahipliği için TOKİ Başkanı Sayın Mustafa Levent Sungur'a teşekkür ediyorum" dedi. - ANKARA