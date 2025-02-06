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Politika

Depremzedelere Destek Süreci

Depremzedelere Destek Süreci

Bakan Osman Aşkın Bak, deprem anma programında 1 milyondan fazla depremzedeye destek verdiklerini açıkladı.

06.02.2025 13:47
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kilis'te 6 Şubat 2023 depreminde hayatını kaybeden vatandaşları anma programına katıldı. Bakan Bak, deprem anından itibaren Kredi Yurtlar Kurumu olarak 1 milyondan fazla depremzedeyi misafir ettiklerini söyledi. Toplantıya AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal ve Kilis Valisi Tahir Şahin de eşlik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kilis'te düzenlenen 6 Şubat 2023 depremi anma programına katıldı. Bakan Bak, depremin yıl dönümünde düzenlenen etkinlikte depremzedelere sağlanan hizmetler ve yatırımlar hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Bak, deprem anından itibaren Kredi Yurtlar Kurumu olarak 1 milyondan fazla depremzedeyi misafir ettiklerini söyledi.

"2025 sonuna kadar 400 bin konut tamamlanacak"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, deprem sonrası yürütülen çalışmalar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bak, "6 Şubat 2023'te ülke olarak çok zor bir süreçten geçtik. Büyük bir felaketi omuzladık. Vatandaşlarımıza sıcak konutlarını teslim ettik, etmeye de devam ediyoruz. 2025 sonuna kadar, Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, 400 bine yakın konut tamamlanmış olacak. Tüm vatandaşlarımız sıcak yuvalarına kavuşacak" dedi.

Devletin ve hükümetin sahada olmaya devam edeceğini vurgulayan Bakan Bak, "Yeni hastaneler ve yatırımlar yapılıyor. Hayatın normale dönmesi için çalışıyoruz. Milletimiz felaket sonrası Cumhurbaşkanımıza güvendi ve destek verdi. Muhalefetin deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza yönelik tutumu ise kabul edilemez" şeklinde konuştu.

"Kredi Yurtlar Kurumu 1 milyondan fazla vatandaşı misafir etti"

Deprem sonrası dayanışmanın önemine değinen Bakan Bak, "Deprem anından itibaren Kredi Yurtlar Kurumu olarak 1 milyondan fazla vatandaşımızı yurtlarımızda misafir ettik. Sıcak yemek, yatak gibi tüm ihtiyaçları sağladık. Devletimizin gücü ortada. Avrupa'da küçük bir felaket olduğunda yaşanan çaresizliği görüyoruz. Ancak bizde Cumhurbaşkanımızın liderliği ve toplumun dayanışma ruhu sayesinde bu süreç başarıyla yönetildi" ifadelerini kullandı.

Kilis'e kız öğrenci yurdu müjdesi

Bakan Bak, Kilis'te kız öğrenciler için yeni bir yurt inşa edileceğini belirterek, "Arkadaşlarımız yer tahsisini yaptı. Hep birlikte çalışacağız. Durmak yok, yola devam diyoruz. Milletimizin hizmetindeyiz" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İHA

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