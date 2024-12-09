Derinkuyu Gençlik ve Kültür Derneği Açılışı Yapıldı

Politika

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Derinkuyu Gençlik ve Kültür Derneği açılışında vatandaşlarla buluştu

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Meclis Üyesi Yahya Söylemez ile birlikte Derinkuyu Mahallesi'nde yeni kurulan Derinkuyu Gençlik ve Kültür Derneği'nin açılış yemeğine katıldı. Başkan Tatık, etkinlikte hemşehrileriyle bir araya gelerek derneğin hayırlı olmasını diledi ve derneğin mahalleye katkılar sağlayacağına inandığını belirtti.

Başkan Tatık, yaptığı konuşmada gençlik ve kültür derneklerinin toplumsal dayanışmaya önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Derneklerin, mahalle sakinlerini bir araya getirdiğini ve sosyal faaliyetlerin artırılmasına zemin hazırladığını vurgulayan Tatık, bu tür girişimlerin desteklenmesinin önemine değindi.

Meclis Üyesi Yahya Söylemez de açılışta yaptığı açıklamada, Derinkuyu Gençlik ve Kültür Derneği'nin mahalledeki birlik ve beraberliği güçlendireceğini söyledi. Derneğin gençlerin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayacağını ifade eden Söylemez, emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılış yemeği, mahalle sakinlerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Başkan Kadir Tatık, organizasyonun düzenlenmesinde emeği olan herkese teşekkür ederek, derneğin başarılı ve faydalı projelere imza atmasını temenni etti. - DENİZLİ