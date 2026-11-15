Dervişoğlu, fon soruşturmasında denetçi ve soyanların aynı dosyada buluştuğunu belirtti - Son Dakika
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Dervişoğlu, fon soruşturmasında denetçi ve soyanların aynı dosyada buluştuğunu belirtti

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Dervişoğlu, fon soruşturmasında denetçi ve soyanların aynı dosyada buluştuğunu belirtti
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Dervişoğlu, fon soruşturmasında piyasayı denetlemekle görevli olanların piyasayı soyanlarla aynı dosyada buluştuğunu belirtti. Bekçi ile hırsızın aynı dosyada yer aldığı düzenin çöküş olduğunu söyleyen Dervişoğlu, sorumluluğun zincirin son halkasına bırakılamayacağını vurguladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, fon soruşturmasına ilişkin, "Piyasayı denetlemekle görevli olanlar, piyasayı soyanlarla aynı dosyada yer aldı. Bekçi ile hırsızın aynı dosyada buluştuğu bir düzen artık bir düzen değil, hepimiz için bir çöküştür" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, parti genel merkezinde düzenlenen 'Siyaset Akademisi Mezuniyet Töreni' programına katıldı. Burada konuşan Dervişoğlu, "İktidar; aklın, vicdanın, hukukun ve bilimin gereğini bir kenara bıraktığınızda bir memleketin ne hale geldiğini bize her gün gösteriyor. Ancak yaşanılanları bir daha yaşamamak için hazır olmakla mükellefiz. Bizim müşterek vazifemiz; bu yaşadıklarımızdan ders çıkarmak, ne yapılması gerektiğini bilmek ve ne yapılmaması gerektiğinden emin olmaktır. Doğru olanı yapmaya bugünden hazırlanmaktır. Bizi bu çatı altında bir araya getiren de bu vazife bilincidir. Atatürk, Gençliğe Hitabe'de Türk istiklalini ve Türk Cumhuriyeti'ni muhafaza ve müdafaa etmeyi birinci vazife olarak tarif eder. O vazifeyi hangi ağır şartlarda yerine getirmek zorunda kalabileceğimizi de açıkça söyler. Ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anarken altını çizdiğim gibi onu anmaktan, anlamaya geçtiğimiz takdirde Cumhuriyet meşalesini, o büyük emaneti yükseltebiliriz. Şartlar ne kadar ağır olursa olsun, bu vazife değişmez. Bugün alacağınız mezuniyet belgesi, burada verdiğiniz emeğin ve bundan sonra taşıyacağınız mesuliyetin, o birinci vazifenin bir parçasıdır" dedi.

'BİZ, BU MİLLETE YAPILANLARIN HESABINI İSTİYORUZ'

Ardından fon soruşturmasına değinen Dervişoğlu, "Piyasayı denetlemekle görevli olanlar, piyasayı soyanlarla aynı dosyada yer aldı. Bekçi ile hırsızın aynı dosyada buluştuğu bir düzen artık bir düzen değil, hepimiz için bir çöküştür. Şimdi bize hala diyorlar ki; bazı uygulamalarda hata edenler olacaktır. Hata bir kere olur. Aylarca süren, göz göre göre gelen, uyarıldığı halde durdurulmayan şeyin adı hata değildir. Bir yıl önceden, 'Kamu gücünü kullanarak manipülasyon yapan her kim varsa mutlaka hesap vermelidir' diye uyardık. Dinlemediler. Şimdi birkaç kelleyi feda ederek hesabı kapatmak istiyorlar. Buradan bir kere daha söylüyorum; biz kelle istemiyoruz. Bu hükümetten, bu millete yapılanların hesabını istiyoruz. Çünkü sorumluluk, yalnızca zincirin son halkasına bırakılamaz. Bu soruşturma birkaç portföy yöneticisinde, birkaç bürokratta bitirilse bile bu milletin vicdanında bitmez. Çünkü o fonlara birikimini koyan yüz binlerce vatandaşımız, devletin kurumlarına güvenmişti. Asıl yağmalanan, o paradan önce işte o güvendir. Ve o güveni yağmalayanlar yalnızca fonu yönetenler değil, o düzeni kuranlar ve o düzene göz yumanlardır" diye konuştu. Konuşmaların ardından Dervişoğlu, Siyaset Akademisi'nden mezun olanlara diplomalarını verdi.

Kaynak: DHA
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