Dervişoğlu'ndan 19 Mayıs Mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"19 Mayıs 1919'un iradesini, azmini ve inancını bağrında taşıyan büyük Türk milleti; her ne olursa olsun, binecek bir Bandırma Vapuru, inecek bir Samsun Limanı mutlaka bulacaktır. Bundan sonra, bütün günler 19 Mayıs'tır! Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun!"