Dervişoğlu'ndan Birlik ve Güven Vurgusu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Biz hayatımız boyunca kendimize inananları, bize güvenenleri hiç yere baktırmadık. Dün böyle söyleyip, bugün başka söyleyip yalpa yapmadık" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bir dizi temaslarda ve ziyaretlerde bulunmak üzere Afyonkarahisar'a geldi. Partisinin il başkanlığı önünde kalabalığa seslenen Dervişoğlu, "Biz hayatımız boyunca kendimize inananları, bize güvenenleri hiç yere baktırmadık. Dün böyle söyleyip, bugün başka söyleyip yalpa yapmadık. Dün sahiplendiğimiz değerler neyse bugün de o değerlerin sonuna kadar takipçisi olacağız. Cumhuriyeti kuran millet, onu yaşayabilme iradesi sergilemeye her zaman muktedirdir. Bunun için gönülleri birleştirmeye ihtiyaç vardır. Hangi siyasi partiye mensup olursa olsun, nereden gelirse gelsin, fikri zenginliğini ve müktesebatını nereden kazanmış olursa olsun, bir ve birlikte hareket etmek gibi bir tarihi sorumlulukla bulunuyoruz. O sebeple her yerde yaptığım çağrıyı buradan tekrarlıyorum; milleti millet yapan Cumhuriyeti Cumhuriyet yapan, Cumhuriyetin ilkelerine, ülkülerine ve hedeflerine sadık olan, Cumhuriyetin kuruluş felsefesine sıkı sıkıya sarılmış herkese, parti, dernek, ekol ayrımı yapmaksızın bir ve birlikte yürüme kararlılığını, buradan haykırıyor ve Türkiye'ye ilan ediyoruz" dedi.

'TÜRKİYE'NİN GERÇEK BİR BİRLİĞE İHTİYACI VAR'

Anadolu'yu karış karış gezeceğini belirten Dervişoğlu, "Bir olacağız, birlik olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Türkiye'nin gerçek bir birliğe ihtiyacı vardır. Hem birlik deyip hem de ihanet senaryolarının parçası olanlarla yürüyecek yolumuz yoktur. Kavlimiz müşterektir, imanımız birdir, mensubiyetimiz birdir, Cumhuriyeti yıktırmayacağız, Türk milletini ve Türkiye'yi böldürmeyeceğiz. Bu kararlılığı her yerde dile getireceğiz. O sebeple olup bitenler sanki bir sonuç alacak ve bize zarar verecekmiş gibi bir moral bozukluğuna kapılmayın. Hepinize söylüyorum ve hepinize söz veriyorum; onlar büyük görünüyor olabilirler ama asıl asıl büyük olan Türk milletidir, onun büyük iradesidir. Anadolu'yu karış karış dolaşmaya devam edeceğim. Gücümü sizden alıyorum, sizin desteğinizden alıyorum. Vermiş olduğumuz mücadelenin dayanak noktası milletin cevheri aslisidir. O milleti oluşturan, inşa edenlerse birer bireyler olarak sizlersiniz. Türkiye'nin her yerinde arkamda ne var diye bakmadan, yapayalnız da kalsam, sizin gücünüzle dolaşmaya ve mücadele etmeye devam edeceğim" diye konuştu.

HABER- KAMERA: Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR,