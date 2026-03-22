Dervişoğlu'ndan Helikopter Kazasına Başsağlığı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Katar'da düşen helikopterde şehit olan personel için başsağlığı diledi.
Dervişoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:
"Katar'da meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen kahraman askerimize, görev başındaki ASELSAN çalışanlarımıza ve Katar Silahlı Kuvvetleri mensuplarına Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."
