Dervişoğlu\'ndan İftar Ziyareti

Üye Girişi
Son Dakika Logo

17.03.2026 22:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Tirebolu'da iftar programında partililerle bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Giresun'un Tirebolu ilçesinde düzenlenen iftar programında partililerle bir araya geldi.

Dervişoğlu, partisince ilçedeki bir salonda organize edilen iftar programında, son 4 günde Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Batman ve Diyarbakır'da çeşitli ziyaretlerde bulunduğunu söyledi.

Ülkenin dertlerini çözmek için çalıştıklarını belirten Dervişoğlu, "Elbette ki iktidarın peşinde koşacağız. Elbette ki bu ülkenin dertlerini nasıl çözeceğimize dair bir çalışmanın içerisinde olacağız." dedi.

Dervişoğlu, kendisine, "Bu işler kolay değil, nasıl yapacaksın?" diye sorulduğunu dile getirerek, "Her yerde bir tane Bülent Kara bulacağım, bunları devireceğim. Bunu yaparak da iktidar olacağım, bu kadar basit. Burada bir kişiyle olan şey Türkiye genelinde 1000 kişiyle oluyor." diye konuştu.

Öncelikle kendilerine olan güvenin yükselmesi gerektiğinin altını çizen Dervişoğlu, "Biz yapabilir miyiz tereddüdünün ortadan kalkması lazım. Zor günlerde neler yapmaya muktedir olduğunuzu biliyorum. Maziniz size kefildir. Zor zamanların zorlu insanları olduğunuzu herkes biliyor." ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, ilçedeki temasları kapsamında Tirebolu Belediye Başkanı Bülent Kara'yı da makamında ziyaret etti.

Kaynak: AA

Politika, Giresun, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 23:17:23. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.