Dervişoğlu'ndan Madenci Ölümüne Başsağlığı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki özel maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren iki madenci için başsağlığı diledi.

Dervişoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yayımladığı mesajda, "Zonguldak'ta meydana gelen maden ocağı göçüğünde hayatını kaybeden maden emekçilerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Sağ olarak kurtarılan işçimize acil şifalar temenni ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.