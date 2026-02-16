İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki özel maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren iki madenci için başsağlığı diledi.
Dervişoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yayımladığı mesajda, "Zonguldak'ta meydana gelen maden ocağı göçüğünde hayatını kaybeden maden emekçilerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Sağ olarak kurtarılan işçimize acil şifalar temenni ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › Dervişoğlu'ndan Madenci Ölümüne Başsağlığı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?