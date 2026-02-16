Dervişoğlu'ndan Madenci Ölümüne Başsağlığı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Dervişoğlu'ndan Madenci Ölümüne Başsağlığı

16.02.2026 23:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Zonguldak'taki göçükte hayatını kaybeden madenciler için başsağlığı diledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki özel maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren iki madenci için başsağlığı diledi.

Dervişoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yayımladığı mesajda, "Zonguldak'ta meydana gelen maden ocağı göçüğünde hayatını kaybeden maden emekçilerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Sağ olarak kurtarılan işçimize acil şifalar temenni ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Zonguldak, İYİ Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Dervişoğlu'ndan Madenci Ölümüne Başsağlığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
50 yıldır böylesi görülmüyor Salı gününe dikkat 50 yıldır böylesi görülmüyor! Salı gününe dikkat
Ankara’da dehşet Pompalı tüfekle kahveyi bastı Ankara'da dehşet! Pompalı tüfekle kahveyi bastı
Bisikletliye 12 bin lira ceza Dengesini kaybedip düşünce ortaya çıktı Bisikletliye 12 bin lira ceza! Dengesini kaybedip düşünce ortaya çıktı
NATO ülkesi ABD’ye meydan okudu: Hepsinin yazılımlarını kırabiliriz NATO ülkesi ABD'ye meydan okudu: Hepsinin yazılımlarını kırabiliriz
Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti
İsrail fena karıştı 2 kadın polisi kalabalık Haredi grubun elinden zor aldılar İsrail fena karıştı! 2 kadın polisi kalabalık Haredi grubun elinden zor aldılar

23:13
Sarsıcı iddia: Icardi anlaşmaya vardı, Dursun Özbek karşı çıktı
Sarsıcı iddia: Icardi anlaşmaya vardı, Dursun Özbek karşı çıktı
23:09
Kulisleri sallayacak iddia Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin başına dönüş tarihini verdiler
Kulisleri sallayacak iddia! Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına dönüş tarihini verdiler
22:56
Kenan Yıldız, sahaya çıkar çıkmaz tüm takıma atmosferi anlattı
Kenan Yıldız, sahaya çıkar çıkmaz tüm takıma atmosferi anlattı
21:59
Yemen’de pazar yerine İHA saldırısı: 28 ölü
Yemen'de pazar yerine İHA saldırısı: 28 ölü
21:15
Açık açık itiraf etti: Psikologlar yüzünden boşanmalar arttı
Açık açık itiraf etti: Psikologlar yüzünden boşanmalar arttı
20:18
CHP’li Lal Denizli, uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı
CHP'li Lal Denizli, uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 23:29:18. #.0.4#
SON DAKİKA: Dervişoğlu'ndan Madenci Ölümüne Başsağlığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.