Dervişoğlu'ndan 'Mutlak Butlan' Uyarısı

22.05.2026 16:22
Dervişoğlu, CHP kurultay davasındaki kararın, demokrasiyi tehdit ettiğini belirtti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP kurultay davasında çıkan "mutlak butlan" kararına ilişkin, "Bu mesele bir siyasi partinin kurultayı ile ilgili olmaktan öte, seçim sistemimiz ve Anayasamız açısından da ağır sonuçları olabilecek bir meseledir." dedi.

İYİ Parti Başkanlık Divanı ve Meclis Grubu, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davada verdiği karar dolayısıyla Genel Başkan Dervişoğlu'nun başkanlığında olağanüstü toplandı.

Parti genel merkezinde yaklaşık 5 saat süren toplantının ardından basın açıklaması yapan Dervişoğlu, mahkemede çıkan kararın yalnızca bir siyasi partiyi değil, demokrasiyi, hukuku, ülkenin bugününü ve istikbalini hedef aldığını savundu.

Demokrasilerde cezayı milletten başka kimsenin vermemesi gerektiğini belirten Dervişoğlu, "Bu mesele bir siyasi partinin kurultayı ile ilgili olmaktan öte, seçim sistemimiz ve Anayasamız açısından da ağır sonuçları olabilecek bir meseledir. İşte bu tarihi noktada ben Müsavat Dervişoğlu olarak huzurunuzda bir kez daha ifade ve ilan ediyorum ki İYİ Parti taraftır." diye konuştu.

İYİ Parti'nin Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet devletinden yana taraf olduğunu ifade eden Dervişoğlu, şöyle devam etti:

"Mutlak butlan kararının, bizzat kendisi mutlak butlandır. Unutulmasın ki anayasamıza göre, bu konulardaki tek ve son yetki sahibi olan Yüksek Seçim Kurulu kararını hiçe sayarak, aslında anayasamızı çiğneyen bu yaklaşım, iktidar partisi de dahil tüm siyasi partiler için bir tehdittir. Yargı vesayeti anlamına gelebilecek böylesi bir adım, anayasamızdan başlayarak ilgili yasalarımızı hiçe sayan, millet iradesine karşı yapılmış anti demokratik bir kalkışmadır."

Türkiye'nin 150 yıllık demokrasi geleneğinin bu krizi aşacağını dile getiren Dervişoğlu, İYİ Parti'nin, millet egemenliğinden yana olduğunu söyledi.

Dervişoğlu, "Telaşa kapılmadan ama gerçeği de görerek, demokrasimizin, hukukun, adaletin yanında saf tutmaya, milletimizin ali menfaatleri uğrunda mücadele etmeye kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

