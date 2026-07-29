Dervişoğlu'ndan şehit yakınları ve gazilere destek - Son Dakika
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Dervişoğlu'ndan şehit yakınları ve gazilere destek

Dervişoğlu\'ndan şehit yakınları ve gazilere destek
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Güvenpark'ta özlük hakları için toplanan şehit yakınları ve gazileri ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Güvenpark'ta özlük hakları için toplanan şehit yakınları ve gazileri ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısının ardından partililerle birlikte Güvenpark'a yürüdü. Dervişoğlu, şehit yakınları ve gazileri daha önce de ziyaret ettiğini, sorunlarını TBMM'de kürsüden ilgililere duyurduklarını söyledi. Dervişoğlu, "Bugün dikkatini çektiniz toplumun. Biz de ona katkı sağladık. Bir iyileştirme yapılacağına dair çalışmaların başlatıldığını öğrendik. Bir düzenleme yapacaklar ama biliyorsunuz Meclis'te başka bir düzenleme daha var. Sizin konunuz son derece hassas. O düzenlemeyle eş zamanlı ve aynı paketin içinde şayet böyle bir adım atmaya kalkışırlarsa o da uzun vadede mahsurları olan bazı sonuçları beraberinde getirir. Onun için sizden biri olarak sizin hakkınızı, hukukunuzu ve geleceğinizi savunmak adına yapılması gereken ne varsa geri bırakılmadan yapılacağından emin olmanızı istiyorum" ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, şehit yakınları gazilerin memleketin gerçek sahipleri olduğunu vurgulayarak, "Kiminiz uzuvlarınızı kaybettiniz, kiminiz mesleğinizi kaybettiniz. Ama biz buraya TBMM'den yürüyerek gelebiliyorsak sizin sayenizde yapıyoruz bunu. Türkiye'de eğer hukuk, adalet hakim kılınmışsa insanlar kendilerini hukukun ve adaletin güvencesinde hissediyorlarsa, can güvenliğinin emanet altında olduğuna inanıyorlarsa bunu sizin sayenizde başarıyoruz. Aslına bakarsanız onurunuzla mücadele ediyorsunuz. Çünkü sizin verdiklerinizin beşeri hayatta bir karşılığı yoktur. Biz ne yaparsak yapalım size borcumuzu ödeyemeyiz. Ben burada siyasi bir kelam sarf etmedim. Ama bizlerin buraya gelmesi, burada yapılan hak arayışının toplum tarafından daha çok duyulmasına vesile oluyor. Bir farkındalık yaratıyor. Yoksa ben gelip burada siyasi nutuk atmayı da biliyorum. Ama ben böyle bir şey yapamam" dedi.

Kaynak: DHA

Güvenpark, İYİ Parti, Güvenlik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Dervişoğlu'ndan şehit yakınları ve gazilere destek - Son Dakika

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