Dervişoğlu'ndan Silahlı Saldırıya Tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Şanlıurfa'da ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar diledi.

Dervişoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, dün Şanlıurfa'da, bugün Kahramanmaraş'ta gerçekleşen saldırılardan derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Müsavat Dervişoğlu, "Hayatını kaybeden evlatlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Benzerlerini farklı ülkelerde de gördüğümüz bu tür elim vakalara karşı, etkin tedbir mekanizmalarını ivedilikle tesis etmek mecburiyetindeyiz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.