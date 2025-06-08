Dervişoğlu'ndan Zeyrek'e Geçmiş Olsun Dileği

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla arayarak, evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun dileklerini iletti.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşerek Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in sağlık durumu hakkında bilgi aldığını bildirdi.

Açıklamasında Zeyrek'e geçmiş olsun temennisinde bulunan Dervişoğlu, "Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. En kısa sürede sağlığına kavuşarak Manisalı hemşehrilerimize hizmet etmeye devam etmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.